У Дніпрі вартість проїзду в автобусах зросла. Перевізники пояснили, що стало причиною перегляду тарифу та чи варто очікувати подальших змін.

Проїзд у маршрутках Дніпропетровщини дорожчає вже не вперше цього року — з 18 серпня вартість разової поїздки в автобусах Дніпра зросла з 23 до 25 гривень. Перевізники кажуть, що це вимушений крок, без якого транспортна система міста могла б опинитися на межі колапсу.

Як повідомляє видання «Наше місто», основною причиною підвищення тарифу стало суттєве здорожчання дизельного пального. Якщо навесні літр коштував близько 70 гривень, то сьогодні ціна сягає 90–92 гривень, а подекуди перевищує 100 гривень.

Директор ТОВ «Автотрансервіс» Андрій Русавський пояснив, що рішення про максимальний тариф у 25 гривень ухвалили ще кілька місяців тому, однак тоді перевізники погодилися на компромісну ціну в 23 гривні. «Зараз підвищення стало необхідністю для того, щоб пасажирський транспорт міг і далі працювати в Дніпрі», — зазначив він.

Ще одним болючим питанням для перевізників залишається гострий дефіцит персоналу. За оцінками голови Дніпропетровської обласної організації «Профспілка автомобілістів і дорожників України» Андрія Берчука, не вистачає близько 50% водіїв. Крім того, бракує слюсарів та електриків — за нинішніх зарплат залучити потрібну кількість фахівців надзвичайно складно.

Андрій Берчук також нагадав, що тему перегляду тарифу обговорювали з весни. У березні через стрибок цін на пальне постало питання про закриття окремих маршрутів. Саме тоді міська влада погодила верхню межу в 25 гривень, однак перевізники, зважаючи на рівень доходів пасажирів, добровільно тримали ціну на рівні 23 гривень.

Як новий тариф вплине на якість перевезень

Додаткові кошти від підвищення вартості проїзду, за словами Русавського, спрямують передусім на ремонт автобусів. Зараз великі ремонти вартістю 50–60 тисяч гривень часто відкладаються через брак коштів, а несправні машини простоюють. Крім того, перевізники сподіваються підвищити зарплати працівникам, щоб поступово закривати кадрові діри.

Окремо перевізники звертають увагу на значну протяжність маршрутної мережі Дніпра: пасажир може подолати чималу відстань за одну поїздку, тоді як в інших великих містах для аналогічного маршруту довелося б робити пересадки й оплачувати кілька разів.

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