У понеділок, 17 серпня, частина Дніпра залишилася без водопостачання через ремонтні та аварійні роботи. Воду обіцяють повернути протягом доби — публікуємо повний перелік адрес.

Відключення води у Дніпрі цього тижня стартувало в понеділок: 17 серпня частина міста залишилася без водопостачання через ремонтні та аварійні роботи одразу за кількома адресами. Як повідомляє Інформатор Дніпро з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради, воду обіцяють повернути протягом доби після завершення ремонтів.

За якими адресами немає води 17 серпня

Станом на понеділок, 17 серпня, без водопостачання залишилися такі адреси:

вулиця Василя Чапленка, 20;

вулиця Над'ярна;

вулиця Політехнічна;

провулок Протипохилий;

вулиця Старочумацька, 78, 80, 82, 82, 84, 84а, 84б;

вулиця Холодильна, 55, 57, 59, 60, 61;

вулиця Янтарна, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 79а, 81;

вулиця Робоча, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93д, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а;

вулиця Набережна Січеславська, 20.

Окремо комунальники звертають увагу на будинок №20 на Набережній Січеславській: для обстеження мереж фахівцям потрібен доступ до комунікацій у квартирі №28. Тому мешканців просять не зачиняти двері перед аварійною бригадою, якщо та прийде для огляду.

Водопостачання обіцяють відновити впродовж доби після того, як завершаться ремонтні роботи. Це означає, що у більшості зазначених будинків вода може з'явитися вже протягом 18 серпня — залежно від складності аварії на конкретній ділянці.

Що робити, якщо води немає незаплановано

Якщо ви зіткнулися з незапланованим відключенням води або тепла, зверніться на гарячу лінію Дніпровської міської ради за єдиним коротким номером 1530. Оператори фіксують звернення і передають його відповідним службам.

Нагадаємо, з 1 липня вода в Дніпрі подорожчала майже втричі — до 81,92 гривні за кубометр. Крім того, після підвищення тарифу в місті зросла й абонентська плата за воду, а дніпряни створили петицію з вимогою переглянути ці тарифи.

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