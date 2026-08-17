В понедельник, 17 августа, часть Днепра осталась без водоснабжения из-за ремонтных и аварийных работ. Воду обещают вернуть в течение суток — публикуем полный перечень адресов.

Отключение воды в Днепре на этой неделе стартовало в понедельник: 17 августа часть города осталась без водоснабжения из-за ремонтных и аварийных работ сразу по нескольким адресам. Как сообщает Информатор Днепр со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета, воду обещают вернуть в течение суток после завершения ремонтов.

По каким адресам нет воды 17 августа

По состоянию на понедельник, 17 августа, без водоснабжения остались следующие адреса:

улица Василия Чапленко, 20;

улица Надъярная;

улица Политехническая;

переулок Противонаклонный;

улица Старочумацкая, 78, 80, 82, 82, 84, 84а, 84б;

улица Холодильная, 55, 57, 59, 60, 61;

улица Янтарная, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 79а, 81;

улица Рабочая, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93д, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а;

улица Набережная Сичеславская, 20.

Отдельно коммунальщики обращают внимание на дом №20 на Набережной Сичеславской: для обследования сетей специалистам нужен доступ к коммуникациям в квартире №28. Поэтому жителей просят не закрывать дверь перед аварийной бригадой, если та придет для осмотра.

Водоснабжение обещают восстановить в течение суток после завершения ремонтных работ. Это означает, что в большинстве указанных домов вода может появиться уже в течение 18 августа — в зависимости от сложности аварии на конкретном участке.

Что делать, если воды нет внепланово

Если вы столкнулись с незапланированным отключением воды или тепла, обратитесь на горячую линию Днепровского городского совета по единому короткому номеру 1530. Операторы фиксируют обращение и передают его соответствующим службам.

Напомним, с 1 июля вода в Днепре подорожала почти втрое — до 81,92 гривны за кубометр. Кроме того, после повышения тарифа в городе выросла и абонентская плата за воду, а днепряне создали петицию с требованием пересмотреть эти тарифы.

Ранее Politeka сообщала, электричество выключат на многие часы: Днепропетровскую область предупредили о графиках отключения света на 18 августа.

Также Politeka сообщала, свет выключат на долгое время: появилось предупреждение о графиках отключения света в Днепропетровской области на 16 августа.

Как сообщала Politeka, отключение воды в Днепре 12 августа: три жилых массива без водоснабжения, полный список адресов.