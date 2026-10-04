Терезам цього тижня варто готуватися до підвищеної уваги оточення — і саме від власної поведінки залежатиме, яким буде один із ключових днів.

Цей тиждень обіцяє Терезам бути в центрі уваги — ви встигаєте і працювати, і спілкуватися, і помічати навколо себе щось прекрасне, а потім ділитися цим із друзями. Прогноз на цей період опублікувало видання Horoscope.com, і астрологи відзначають: саме ваша легкість і доброзичливість стануть головним магнітом тижня.

Робота і фінанси

У середині тижня на вас звернуть особливу увагу — і це не обов'язково стосуватиметься особистого життя. Цілком можливо, що йдеться про ділову пропозицію чи цікавий проєкт, який комусь захочеться обговорити саме з вами. Будьте відкриті до розмов і не відмовляйтеся від зустрічей, навіть якщо графік і так щільний. Ваша здатність помічати деталі та пропонувати нестандартні рішення допоможе справити гарне враження на колег чи партнерів. У грошових питаннях тиждень спокійний, тож зосередьтеся на поточних справах, а не на нових великих витратах.

Стосунки

Терези цього тижня особливо привабливі для оточення — люди тягнуться до вас, хочуть бути поруч, слухати й ділитися своїми думками. Це гарний час для зміцнення дружніх і романтичних зв'язків: щира розмова чи спільна справа з близькою людиною можуть вивести стосунки на новий рівень. У середу варто бути особливо уважними до того, що ви кажете й робите — атмосфера дня значною мірою залежатиме саме від вашого настрою та реакцій.

Здоров'я та енергія

На початку тижня темп може бути насиченим, тож варто подбати про повноцінний відпочинок і не намагатися встигнути геть усе одразу. А ось до вихідних енергія суттєво зросте: ви відчуєте прилив сил, бажання рухатися та бути активними. Використайте цей підйом для прогулянок, спорту чи просто приємного дозвілля на свіжому повітрі — тіло й настрій це оцінять.

Найкращі дні тижня

Четвер стане своєрідним випробуванням: саме від вашої поведінки залежить, чи буде він чудовим, чи складним, тож підходьте до нього свідомо. Натомість п'ятниця і субота обіцяють бути справді вдалими незалежно від обставин — чекайте приємного спілкування, взаєморозуміння та теплих моментів із близькими. А в неділю ваша енергія зростає настільки, що захочеться встигнути все й одразу — скористайтеся цим піднесенням на повну.