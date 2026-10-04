У серпні продажі квартир у Києві впали до рівня 2022 року — план виконано лише на 35%, але через зростання собівартості на 26% квартири дорожчатимуть мінімум на $100 за квадрат.

Оренда житла в Києві подорожчала в районах без метро, а тепер проблеми й у продажу новобудов: серпень для первинного ринку столиці став найгіршим місяцем із 2022 року. Продажі квартир обвалилися до показників, коли компанії лише відновлювали роботу після початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів засновник девелоперської компанії РІЕЛ Ростислав Мельник. За його словами, лише його компанія в серпні виконала план продажів у Києві на 35%, тоді як на окремих житлових проєктах інших забудовників за місяць не продали жодного квадратного метра.

У решти гравців ситуація ще гірша — деякі закрили лише 10–15% запланованих угод. Головну причину падіння засновник РІЕЛ бачить не в браку грошей у покупців, а в різкому зростанні невизначеності щодо зими та безпеки міста.

«Люди не розуміють, що буде далі», — сказав Мельник. Покупці не знають, якою буде зима, наскільки стабільним виявиться енергопостачання, чи посиляться російські атаки на Київ і чи не виникне нова хвиля виїзду зі столиці. Тому рішення про купівлю житла відкладають на потім.

Чому квартири дорожчають попри падіння продажів

Падіння попиту не означає автоматичного зниження цін, навпаки. За оцінкою РІЕЛ, собівартість будівництва зросла приблизно на 26%. Компанія заявила, що не компенсуватиме падіння попиту скороченням маржі й, навпаки, готується підвищувати ціни — мінімальне подорожчання на окремих проєктах може сягнути близько $100 за квадратний метр.

За словами Мельника, ціна вже не є головною причиною відмов. Навіть суттєва знижка не гарантує угоди, якщо покупець не впевнений у безпеці міста та власному фінансовому становищі. Так виникає нетипова для ринку картина: продажі падають, а квартири продовжують дорожчати.

Міняється й модель фінансування будівництва. Раніше девелопери могли фінансувати проєкти за рахунок продажу квартир на ранніх стадіях і довгих розстрочок, але тепер така схема стає ризикованою через непередбачуване зростання собівартості. РІЕЛ планує поступово переходити до моделі, де будівництво фінансується переважно власним чи залученим капіталом.

Зокрема, компанія розглядає залучення грошей українських і міжнародних фінансових установ, а також партнерів із Польщі, Чехії та Угорщини. Сам забудовник називає нинішній стан ринку стагнацією, а не повноцінним обвалом: в Україні лишається значний відкладений попит, однак за поточного рівня ризиків він не перетворюється на реальні угоди.

Що тепер найбільше лякає покупця новобудови

Головним ризиком для первинного ринку Києва стає вже не просто висока ціна. Покупець усе більше оцінює ризик недострою, безпеку району, наявність укриття та здатність забудовника завершити проєкт без постійного притоку грошей від нових клієнтів.

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