В августе продажи квартир в Киеве упали до уровня 2022 года — план выполнен лишь на 35%, но из-за роста себестоимости на 26% квартиры подорожают минимум на $100 за квадрат.

Аренда жилья в Киеве подорожала в районах без метро, и теперь проблемы и с продажей новостроек: август для первичного рынка столицы стал худшим месяцем с 2022 года. Продажи квартир обвалились до показателей, когда компании только возобновляли работу после начала полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал основатель девелоперской компании РИЭЛ Ростислав Мельник. По его словам, только его компания в августе выполнила план продаж в Киеве на 35%, тогда как на отдельных жилых проектах других застройщиков за месяц не продали ни одного квадратного метра.

У остальных игроков ситуация еще хуже — некоторые закрыли лишь 10–15% запланированных сделок. Главную причину падения основатель РИЭЛ видит не в нехватке денег у покупателей, а в резком росте неопределенности по зиме и безопасности города.

«Люди не понимают, что будет дальше», — сказал Мельник. Покупатели не знают, какой будет зима, насколько стабильным окажется энергоснабжение, усилятся ли российские атаки на Киев и не возникнет ли новая волна выезда из столицы. Поэтому решение о покупке жилья откладывают на потом.

Почему квартиры дорожают, несмотря на падение продаж

Падение спроса не означает автоматического снижения цен, наоборот. По оценке РИЭЛ, себестоимость строительства выросла примерно на 26%. Компания заявила, что не будет компенсировать падение спроса сокращением маржи и, напротив, готовится повышать цены — минимальное подорожание на отдельных проектах может достичь около $100 за квадратный метр.

По словам Мельника, цена уже не является главной причиной отказов. Даже существенная скидка не гарантирует сделку, если покупатель не уверен в безопасности города и собственном финансовом положении. Так возникает нетипичная для рынка картина: продажи падают, а квартиры продолжают дорожать.

Меняется и модель финансирования строительства. Ранее девелоперы могли финансировать проекты за счет продажи квартир на ранних стадиях и длительных рассрочек, но теперь такая схема становится рискованной из-за непредсказуемого роста себестоимости. РИЭЛ планирует постепенно переходить к модели, где строительство финансируется преимущественно собственным или привлеченным капиталом.

В частности, компания рассматривает привлечение денег украинских и международных финансовых учреждений, а также партнеров из Польши, Чехии и Венгрии. Сам застройщик называет нынешнее состояние рынка стагнацией, а не полноценным обвалом: в Украине остается значительный отложенный спрос, однако при текущем уровне рисков он не превращается в реальные сделки.

Что теперь больше всего пугает покупателя новостройки

Главным риском для первичного рынка Киева становится уже не просто высокая цена. Покупатель все больше оценивает риск недостроя, безопасность района, наличие укрытия и способность застройщика завершить проект без постоянного притока денег от новых клиентов.

Как ранее сообщал Информатор, застройщик премиальных ЖК в центре Киева остановил работу сразу на трех объектах, а его совладелец и СЕО уехал из страны. Это компания ENSO, которая возводила комплексы Poetica, Diadans и Fjord, но так и не завершила ни одного, и никто из опрошенных крупных строителей Киева не подтвердил готовность достраивать эти объекты.

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