В октябре 2026 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако закон четко определяет категории военнообязанных, которых ТЦК не имеют права призывать. Рассказываем, кто имеет право на отсрочку и как ее подтвердить.

Отсрочка от мобилизации в Украине действует и в октябре — закон четко определяет категории военнообязанных, которых территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют права призывать во время всеобщей мобилизации. Полный перечень оснований закреплен в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто не подлежит призыву: полный перечень категорий

Самая широкая группа — лица с инвалидностью I, II или III группы, а также те, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала временно непригодными по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. После завершения этого срока следует повторно пройти ВВК.

Закон защищает многодетных родителей: женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет, призыву не подлежат. Та же норма действует для тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка (детей) до 18 лет, и для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Право на отсрочку имеют и те, кто осуществляет постоянный уход: за больной женой или мужем, за ребенком, а также за собственными родителями или родителями жены (мужа), если они по заключению МСЭК или ВКК нуждаются в постоянном уходе. Сюда же относятся опекуны и попечители лиц с инвалидностью, которых суд признал недееспособными.

Не мобилизуют лиц, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родные брат либо сестра) погибли или пропали без вести во время АТО либо операции Объединенных сил.

Отдельная большая группа — соискатели образования: студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного. Отсрочку сохраняют аспиранты, докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Забронированные работники, которых оформили органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в порядке, определенном Кабинетом Министров, также не подлежат призыву на период действия брони. Не призывают беременных женщин и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет (или шести лет в определенных законом случаях).

Не мобилизуют научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального предвысшего образования и научных учреждений, имеющих научную степень, а также педагогических работников учреждений общего среднего образования при условии работы на основном месте не менее чем на 0,75 ставки. Призыву не подлежат народные депутаты, судьи, усыновители, опекуны, приемные родители и родители-воспитатели детей-сирот, а также священнослужители зарегистрированных религиозных организаций.

Как подтвердить право на отсрочку

Право на отсрочку не возникает автоматически — его нужно документально подтвердить в ТЦК. Для этого подают заявление и пакет документов, подтверждающих основание: свидетельства о рождении детей, справки МСЭК или ВКК, документы об обучении, справки о составе семьи, решения суда.

В случае отказа ТЦК или требований, противоречащих закону, военнообязанный имеет право обжаловать решение в административном порядке или через суд. Как напоминает издание «Эксперт», основанием для освобождения от призыва являются именно нормы статьи 23 закона, и никакие внутренние распоряжения ТЦК не могут их сужать.

Актуальный перечень оснований и изменения можно сверить в тексте Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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