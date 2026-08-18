У Херсоні навіть у розпал сезону збору врожаю ціни на овочі борщового набору продовжують зростати. Експерти пояснили, що відбувається з вартістю картоплі, цибулі та інших продуктів.

У Херсоні ціни на овочі борщового набору залишаються високими навіть у період активного збору врожаю. Попри сезон, вартість базових продуктів не знижується, а навпаки — демонструє помітне зростання. Як повідомляє видання «Херсон плюс», ситуація на місцевих ринках складається нетипова для регіону.

Найбільше здорожчала картопля: якщо раніше кілограм коштував 10–15 гривень, то тепер цінник коливається в межах 13–28 грн/кг. Ріпчаста цибуля також суттєво додала в ціні — з 16–20 до 29–33 гривень за кілограм. Інші овочі борщового набору — морква, буряк, капуста — також не дешевшають, хоча сезон збору врожаю в самому розпалі.

Чому дорожчають овочі попри сезон

За словами експертки аграрного ринку Марії Колесник, поточний сезон є нетиповим для Херсонщини. «Пропозиція овочів обмежена, а витрати на їх вирощування та транспортування зросли в рази. Фермери працюють у надскладних умовах — від нестачі води до постійних ризиків обстрілів на півдні, зокрема на Херсонщині. Частина полів там просто знищена. Це неминуче відбивається на ціні», — пояснює Колесник.

Серед головних чинників подорожчання — скорочення посівних площ місцевими господарствами, замінування та підпали полів на правобережжі Дніпра. Окрему загрозу становлять ворожі дрони, які полюють на вантажівки перевізників, що ускладнює логістику та підвищує вартість доставки продукції до міста.

Що буде з цінами далі

Експерти прогнозують, що борщовий набір дорожчатиме й надалі — це не короткостроковий стрибок, а системна тенденція. Додатковий тиск на місцеві ціни чинить знищення автозаправних станцій у регіоні: пальне доводиться завозити здалеку, що піднімає тарифи на перевезення будь-яких продуктів.

Крім того, аналітик аграрного ринку Андрій Новак наголошує, що на півдні країни відбулося повне знищення окремих масивів полів. Через це вже восени очікується зростання вартості соняшникової олії — посіви соняшнику на Херсонщині також суттєво постраждали. Тож місцевим мешканцям варто готуватися до подальшого подорожчання базових продуктів.