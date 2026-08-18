Через ремонтні роботи 18 серпня частина будинків у Чернівцях залишиться без водопостачання.

Відключення води у Чернівцях 18 серпня знову торкнеться мешканців кількох вулиць — комунальники тимчасово призупиняють водопостачання через ремонтні роботи одразу на двох ділянках мережі. Про це повідомили на офіційному каналі Чернівецької міської ради.

Перше обмеження пов'язане з ремонтом за адресою вул. Хотинська, 49Б. Тут воду відключать 18 серпня до 19:00. Без водопостачання залишаться мешканці таких адрес:

вул. Хотинська, 43, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 49М, 54, 56;

вул. Дібровецька, вул. Річна та прилеглі.

Друге відключення пов'язане з ремонтними роботами за адресою вул. Головна, 267. Там водопостачання призупинено 18 серпня до 21:00 — без води будуть будинки на вул. Головній від №265-А до №275-Ж.

Коли відновлять водопостачання

За інформацією комунальників, на Хотинській воду обіцяють повернути до 19:00, а на Головній — до 21:00. Однак у разі ускладнення робіт терміни можуть змінитися, тож мешканцям радять заздалегідь зробити запас води для побутових потреб.

Мешканцям вулиць, які потрапили до переліку, варто врахувати обмеження при плануванні дня та за можливості запастися питною водою. Після відновлення постачання воду з кранів радять злити кілька хвилин до появи чистої.

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