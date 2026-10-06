Пенсія для вчителів може призначатися не лише після досягнення пенсійного віку, а й за вислугу років. У Пенсійному фонді пояснили, який стаж потрібен і що враховується при призначенні виплати.

Пенсія для вчителів може оформлюватися раніше за пенсійний вік — для частини працівників освіти закон передбачає виплату за вислугу років. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Право на таку пенсію визначається з урахуванням посади, місця роботи та тривалості спеціального стажу. Розмір безпосередньої виплати розраховують залежно від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Хто з освітян може вийти на пенсію за вислугу років

Перелік посад і закладів освіти, робота в яких зараховується до стажу для пенсії за вислугу років, визначений постановою Кабінету Міністрів №909 від 4 листопада 1993 року. Ідеться про працівників загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, шкіл-інтернатів, закладів позашкільної освіти, професійно-технічних училищ та інших передбачених законодавством установ.

Тобто педагогічний стаж — це не обов'язково виключно роки роботи вчителем. Значення мають конкретна посада та заклад, у якому людина працювала.

Скільки стажу потрібно для пенсії за вислугу років

Пенсію за вислугу років можуть оформити освітяни, які мали необхідний спеціальний стаж на момент зміни законодавства. Зокрема, потрібно було мати не менше 25 років такого стажу станом на 1 квітня 2015 року, 25 років 6 місяців — станом на 1 січня 2016 року або 26 років 6 місяців — станом на 11 жовтня 2017 року.

Водночас робота на відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року до цього спеціального стажу не зараховується. Тому однаковий період роботи в освіті не означає однаковий розмір майбутньої пенсії для всіх працівників.

Що потрібно для оформлення

Пенсію призначають з дня звернення за нею, але за умови, що людина звільнилася з посади, яка дає право на пенсію за вислугу років. Якщо після оформлення виплати людина знову влаштовується на таку посаду, виплату пенсії на період роботи припиняють.

Поновити її можна після остаточного звільнення з відповідної посади.

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