Пенсия для учителей может назначаться не только после достижения пенсионного возраста, но и за выслугу лет. В Пенсионном фонде объяснили, какой стаж нужен и что учитывается при назначении выплаты.

Пенсия для учителей может оформляться раньше пенсионного возраста — для части работников образования закон предусматривает выплату за выслугу лет. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Право на такую пенсию определяется с учетом должности, места работы и продолжительности специального стажа. Размер непосредственной выплаты рассчитывают в зависимости от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Кто из педагогов может выйти на пенсию за выслугу лет

Перечень должностей и учреждений образования, работа в которых засчитывается в стаж для пенсии за выслугу лет, определен постановлением Кабинета Министров №909 от 4 ноября 1993 года. Речь идет о работниках общеобразовательных школ, детских садов, школ-интернатов, учреждений внешкольного образования, профессионально-технических училищ и других предусмотренных законодательством учреждений.

То есть педагогический стаж — это не обязательно исключительно годы работы учителем. Значение имеют конкретная должность и учреждение, в котором человек работал.

Сколько стажа нужно для пенсии за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет могут оформить педагоги, которые имели необходимый специальный стаж на момент изменения законодательства. В частности, нужно было иметь не менее 25 лет такого стажа по состоянию на 1 апреля 2015 года, 25 лет 6 месяцев — на 1 января 2016 года или 26 лет 6 месяцев — на 11 октября 2017 года.

В то же время работа на соответствующих должностях после 11 октября 2017 года в этот специальный стаж не засчитывается. Поэтому одинаковый период работы в образовании не означает одинаковый размер будущей пенсии для всех работников.

Что нужно для оформления

Пенсию назначают со дня обращения за ней, но при условии, что человек уволился с должности, дающей право на пенсию за выслугу лет. Если после оформления выплаты человек снова устраивается на такую должность, выплату пенсии на период работы приостанавливают.

Возобновить ее можно после окончательного увольнения с соответствующей должности.

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