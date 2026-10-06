У Міністерстві соціальної політики готують нову програму — мережу волонтерів, які розповідатимуть українцям за кордоном про реальні умови життя, роботу, виплати та документи, необхідні після повернення додому.

Повернення додому для українців за кордоном хочуть зробити зрозумілішим — Міністерство соціальної політики готує нову програму, завдяки якій громадяни, що нині живуть за межами країни, зможуть більше дізнатися про умови життя в Україні та про те, що чекає на них після повернення.

Йдеться про створення інституту так званих амбасадорів повернення. Вони мають стати своєрідними провідниками для українців, які перебувають за кордоном, але розглядають можливість повернутися додому.

Амбасадорами стануть волонтери

За задумом відомства, амбасадорами планують залучати волонтерів, які розповідатимуть українцям за кордоном про конкретні громади та можливості, доступні на місцях.

Ітиметься передусім про такі питання: умови проживання, можливості для життя та роботи, перспективи розвитку в конкретній громаді, державні та місцеві програми підтримки, доступні виплати, а також документи, які необхідно оформити після повернення.

Не замінять, а доповнять професійні консультації

Амбасадори не замінюватимуть професійних консультантів. Їхнє головне завдання — показати реальне життя українських громад і розповісти про наявні можливості, а фахівці й надалі допомагатимуть із практичних питань: оформленням державної та місцевої допомоги, отриманням послуг і необхідних документів.

Такий підхід розрахований насамперед на тих українців, які хочуть повернутися, але не обов'язково планують жити в тому самому населеному пункті, де мешкали до виїзду за кордон.

Де вже можна отримати консультацію

Консультації українцям уже надають у Центрах єдності та партнерських організаціях Мережі єдності. Нова програма має додати ще один канал комунікації: держава хоче не просто нагадувати про можливість повернення, а конкретно показувати умови та перспективи життя в Україні.

Як повідомляє ТехноФан, програма амбасадорів повернення наразі перебуває на стадії підготовки в Міністерстві соціальної політики.

Раніше Politeka повідомляла, повернення грошей за оренду житла для військових: податківці розповіли, хто може отримати.