В Министерстве социальной политики готовят новую программу — сеть волонтеров, которые будут рассказывать украинцам за границей о реальных условиях жизни, работе, выплатах и документах, необходимых после возвращения домой.

Возвращение домой для украинцев за границей хотят сделать понятнее — Министерство социальной политики готовит новую программу, благодаря которой граждане, живущие сейчас за пределами страны, смогут больше узнать об условиях жизни в Украине и о том, что ждет их после возвращения.

Речь идет о создании института так называемых амбассадоров возвращения. Они должны стать своеобразными проводниками для украинцев, которые находятся за границей, но рассматривают возможность вернуться домой.

Амбассадорами станут волонтеры

По замыслу ведомства, амбассадорами планируют привлекать волонтеров, которые будут рассказывать украинцам за границей о конкретных общинах и возможностях, доступных на местах.

Речь пойдет прежде всего о таких вопросах: условия проживания, возможности для жизни и работы, перспективы развития в конкретной общине, государственные и местные программы поддержки, доступные выплаты, а также документы, которые необходимо оформить после возвращения.

Не заменят, а дополнят профессиональные консультации

Амбассадоры не будут заменять профессиональных консультантов. Их главная задача — показать реальную жизнь украинских общин и рассказать о доступных возможностях, а специалисты и дальше будут помогать с практическими вопросами — оформлением государственной и местной помощи, получением услуг и необходимых документов.

Такой подход рассчитан прежде всего на тех украинцев, которые хотят вернуться, но не обязательно планируют жить в том же населенном пункте, где проживали до выезда за границу.

Где уже можно получить консультацию

Консультации украинцам уже предоставляют в Центрах единства и партнерских организациях сети «Единство». Новая программа должна добавить еще один канал коммуникации: государство хочет не просто напоминать о возможности возвращения, а конкретно показывать условия и перспективы жизни в Украине.

Как сообщает ТехноФан, программа амбассадоров возвращения пока находится на стадии подготовки в Министерстве социальной политики.

Раньше Politeka сообщала, возврат денег за аренду жилья для военных: налоговики рассказали, кто может получить.