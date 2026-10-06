Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області у 2026 році перераховують автоматично — у Пенсійному фонді пояснили, кому та скільки надбавки за особливі заслуги перед Україною нарахують.

Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області за особливі заслуги перед Україною з 1 січня 2026 року Пенсійний фонд перераховує автоматично, без окремих заяв. Основою для розрахунку став новий прожитковий мінімум для непрацездатних — 2595 гривень.

Надбавка встановлюється у відсотках від цього мінімуму, і її розмір залежить від категорії особи. Найбільшу суму нараховують тим, хто народив 10 і більше дітей та виховав їх до шестирічного віку, — 40% прожиткового мінімуму, тобто 1038 гривень.

Скільки доплачують за категоріями

У Пенсійному фонді навели повну градацію надбавок. Ті, хто народив 9 дітей і виховав їх до шестирічного віку, отримують 39% — це 1012,05 гривні. Далі відсоток знижується залежно від кількості вихованих дітей: 38%, 37%, 36% і так до 35% мінімуму.

Окрему групу складають особи, нагороджені чотирма та більше орденами України, — їм передбачено надбавку 1012,05 гривні. Таку саму суму (39%) встановлено для видатних спортсменів — переможців Олімпійських та Паралімпійських ігор, чемпіонів світу й Європи.

Космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів, а також особи, нагороджені званням «заслужений», або державною премією України, теж мають право на надбавку. До переліку ввійшли й особи, відзначені званням «Почесний» чи «Заслужений», а також ті, кого віднесли до жертв нацистських переслідувань.

Героям України та особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами, надбавку визначають в окремому порядку. Матерям, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, право на пенсію за особливі заслуги надається з 55-річного віку.

Як перераховують доплату

З 1 січня 2026 року Пенсійний фонд автоматично провів перерахунок пенсій за особливі заслуги, тож окремо звертатися до сервісного центру в Хмельницькій області не потрібно. Нові розміри виплат нараховують разом зі щомісячною пенсією.

Якщо людина має право на надбавку, але її ще не нарахували, варто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, додавши документи, що підтверджують особливі заслуги.

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли, хто отримає надбавку за вік.