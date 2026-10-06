Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области в 2026 году пересчитывают автоматически — в Пенсионном фонде объяснили, кому и сколько надбавки за особые заслуги перед Украиной начислят.

Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области за особые заслуги перед Украиной с 1 января 2026 года Пенсионный фонд пересчитывает автоматически, без отдельных заявлений. Основой для расчета стал новый прожиточный минимум для нетрудоспособных — 2595 гривен.

Надбавка устанавливается в процентах от этого минимума, и ее размер зависит от категории лица. Наибольшую сумму начисляют тем, кто родил 10 и более детей и воспитал их до шестилетнего возраста, — 40% прожиточного минимума, то есть 1038 гривен.

Сколько доплачивают по категориям

В Пенсионном фонде привели полную градацию надбавок. Те, кто родил 9 детей и воспитал их до шестилетнего возраста, получают 39% — это 1012,05 гривни. Далее процент снижается в зависимости от количества воспитанных детей: 38%, 37%, 36% и так до 35% минимума.

Отдельную группу составляют лица, награжденные четырьмя и более орденами Украины, — им предусмотрена надбавка 1012,05 гривни. Такую же сумму (39%) установлено для выдающихся спортсменов — победителей Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионов мира и Европы.

Космонавты, совершившие полет в космос, члены летно-испытательных экипажей, а также лица, награжденные званием «заслуженный» или государственной премией Украины, тоже имеют право на надбавку. В перечень вошли и лица, отмеченные званием «Почетный» или «Заслуженный», а также те, кого отнесли к жертвам нацистских преследований.

Героям Украины и лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами, надбавку определяют в отдельном порядке. Матерям, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, право на пенсию за особые заслуги предоставляется с 55-летнего возраста.

Как пересчитывают доплату

С 1 января 2026 года Пенсионный фонд автоматически провел перерасчет пенсий за особые заслуги, поэтому отдельно обращаться в сервисный центр в Хмельницкой области не нужно. Новые размеры выплат начисляют вместе с ежемесячной пенсией.

Если человек имеет право на надбавку, но ее еще не начислили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ, приложив документы, подтверждающие особые заслуги.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали, кто получит надбавку по возрасту.