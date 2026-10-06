Ветерани в Україні мають право на повністю безкоштовне лікування, реабілітацію та потрібні ліки в межах Програми медичних гарантій. У НСЗУ пояснили, як оформити таку допомогу та куди скаржитися, якщо в лікарні вимагають гроші.

Безкоштовне лікування для військових повністю покриває держава в межах Програми медичних гарантій — від базових консультацій до складних хірургічних втручань. Про це нагадала Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Роз'яснення для колишніх військовослужбовців опублікували, зокрема, в Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE. У НСЗУ наголошують: усі ці медичні послуги фінансуються з державного бюджету і для ветеранів є абсолютно безкоштовними.

Що входить у безкоштовну допомогу

Держава повністю покриває лікування, психологічну підтримку, реабілітацію та потрібні ліки для ветеранів. Перелік гарантованої допомоги максимально широкий — він охоплює все: від первинних оглядів до складних операцій.

Детальний опис програми можна знайти на порталі service.e-health.gov.ua, а найближчий медичний заклад підкаже інтерактивна карта на сайті edata.e-health.gov.ua.

Маршрут пацієнта починається з сімейного лікаря

Оформлення безкоштовної допомоги варто починати з візиту до сімейного лікаря. Саме цей фахівець проводить первинний огляд, пояснює правила доступу до безкоштовної медичної допомоги та за потреби виписує направлення до вузьких спеціалістів.

Сімейний лікар також знає, які місцеві лікарні уклали договори з НСЗУ. Через свого лікаря ветерани можуть долучитися до урядової програми «Доступні ліки».

Як отримати ліки за програмою «Доступні ліки»

Якщо у ветерана є відповідний діагноз, лікар виписує електронний рецепт. За ним пацієнт отримує необхідні препарати в аптеках повністю безкоштовно або з частковою доплатою.

Куди скаржитися, якщо вимагають гроші

Оскільки всі медичні послуги в межах державних гарантій оплачуються з бюджету, будь-які вимоги заплатити за лікування є незаконними. Відмова у наданні медичної допомоги також вважається грубим порушенням прав ветеранів.

У таких ситуаціях пацієнтам радять оперативно подавати скаргу. Цілодобово й безкоштовно працює контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Додатково проконсультуватися або повідомити про проблему можна на Єдиній ветеранській лінії — 0 800 505 217.

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