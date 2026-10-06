Ветераны в Украине имеют право на полностью бесплатное лечение, реабилитацию и необходимые лекарства в рамках Программы медицинских гарантий. В НСЗУ объяснили, как оформить такую помощь и куда жаловаться, если в больнице требуют деньги.

Бесплатное лечение для военных полностью покрывает государство в рамках Программы медицинских гарантий — от базовых консультаций до сложных хирургических вмешательств. Об этом напомнила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Разъяснение для бывших военнослужащих опубликовали, в частности, в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE. В НСЗУ подчеркивают: все эти медицинские услуги финансируются из государственного бюджета и для ветеранов являются абсолютно бесплатными.

Что входит в бесплатную помощь

Государство полностью покрывает лечение, психологическую поддержку, реабилитацию и необходимые лекарства для ветеранов. Перечень гарантированной помощи максимально широкий — он охватывает все: от первичных осмотров до сложных операций.

Подробное описание программы можно найти на портале service.e-health.gov.ua, а ближайшее медицинское учреждение подскажет интерактивная карта на сайте edata.e-health.gov.ua.

Маршрут пациента начинается с семейного врача

Оформление бесплатной помощи стоит начинать с визита к семейному врачу. Именно этот специалист проводит первичный осмотр, объясняет правила доступа к бесплатной медицинской помощи и при необходимости выписывает направление к узким специалистам.

Семейный врач также знает, какие местные больницы заключили договоры с НСЗУ. Через своего врача ветераны могут присоединиться к правительственной программе «Доступные лекарства».

Как получить лекарства по программе «Доступные лекарства»

Если у ветерана есть соответствующий диагноз, врач выписывает электронный рецепт. По нему пациент получает необходимые препараты в аптеках полностью бесплатно или с частичной доплатой.

Куда жаловаться, если требуют деньги

Поскольку все медицинские услуги в рамках государственных гарантий оплачиваются из бюджета, любые требования заплатить за лечение являются незаконными. Отказ в предоставлении медицинской помощи также считается грубым нарушением прав ветеранов.

В таких ситуациях пациентам советуют оперативно подавать жалобу. Круглосуточно и бесплатно работает контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Дополнительно проконсультироваться или сообщить о проблеме можно на Единой ветеранской линии — 0 800 505 217.

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