Отключение воды в Черновцах 18 августа снова затронет жителей нескольких улиц — коммунальщики временно приостанавливают водоснабжение из-за ремонтных работ сразу на двух участках сети. Об этом сообщили на официальном канале Черновицкого городского совета.

Первое ограничение связано с ремонтом по адресу ул. Хотинская, 49Б. Здесь воду отключат 18 августа до 19:00. Без водоснабжения останутся жители таких адресов:

ул. Хотинская, 43, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 49М, 54, 56;

ул. Дибровецкая, ул. Речная и прилегающие.

Второе отключение связано с ремонтными работами по адресу ул. Главная, 267. Там водоснабжение приостановлено 18 августа до 21:00 — без воды будут дома на ул. Главной от №265-А до №275-Ж.

Когда восстановят водоснабжение

По информации коммунальщиков, на Хотинской воду обещают вернуть до 19:00, а на Главной — до 21:00. Однако при осложнении работ сроки могут измениться, поэтому жителям советуют заранее сделать запас воды для бытовых нужд.

Жителям улиц, попавших в перечень, стоит учесть ограничения при планировании дня и по возможности запастись питьевой водой. После возобновления подачи воду из кранов советуют сливать несколько минут до появления чистой.

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