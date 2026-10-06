Из-за российских ударов по инфраструктуре интернет и мобильная связь в Украине могут пропадать на полдня. О том, как подготовиться к таким перебоям, рассказал президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Перебои со связью в Украине могут затянуться до полудня — из-за российских ударов по инфраструктуре без интернета рискуют остаться и пользователи мобильной сети, и абоненты домашних провайдеров. Об этом в эфире «Киевского времени» предупредил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский, сообщает ТСН.

По его словам, полное отключение интернета в масштабах страны маловероятно благодаря многоуровневому резервированию данных на зарубежных серверах. В то же время локальные сбои могут длиться до 10 часов — фактически полдня.

Одним из решений Ольшанский назвал спутниковую связь, которую можно настроить прямо на смартфоне. Для этого нужно выйти на открытую площадку, чтобы видеть небо. «Телефон может напрямую связываться со спутником — тогда будут работать SMS, WhatsApp или другой мессенджер, гугл-карты и приложения, потребляющие мало трафика», — пояснил он.

Эксперт призвал заранее подготовиться к возможным отключениям: иметь наличные и распечатанные копии важных документов, чтобы не потерять доступ к нужной информации, когда связь пропадет. Также он посоветовал не полагаться на один канал, а держать сразу несколько резервных вариантов — и мобильных, и фиксированных.

Как подготовиться к перебоям со связью

Чтобы не остаться без доступа к важным данным, эксперт советует заранее:

иметь наличные, ведь платежные сервисы без сети могут не работать;

распечатать копии важных документов;

настроить спутниковую связь на смартфоне;

завести SIM-карты нескольких операторов;

держать резервный канал связи — и мобильный, и фиксированный.

Что уже произошло со связью

23 сентября у части киевлян возникли перебои со связью после атаки РФ: провайдеры «Павутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров. 27 сентября Минцифры предупредило о нагрузке на цифровую инфраструктуру Киева и области.

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