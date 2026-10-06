Через російські удари по інфраструктурі інтернет і мобільний зв'язок в Україні можуть зникати на пів дня. Про те, як підготуватися до таких перебоїв, розповів президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.

Перебої зі зв'язком в Україні можуть затягнутися до пів дня — через російські удари по інфраструктурі без інтернету ризикують лишитися і користувачі мобільної мережі, і абоненти домашніх провайдерів. Про це в ефірі «Київського часу» попередив президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський, повідомляє ТСН.

За його словами, повне вимкнення інтернету в масштабах країни є малоймовірним завдяки багаторівневому резервуванню даних на закордонних серверах. Водночас локальні збої можуть тривати до 10 годин — фактично половину дня.

Одним із рішень Ольшанський назвав супутниковий зв'язок, який можна налаштувати прямо на смартфоні. Для цього потрібно вийти на відкритий майданчик, щоб бачити небо. «Телефон може напряму зв'язуватися з супутником — тоді працюватимуть SMS, WhatsApp чи інший месенджер, гугл-карти та застосунки, які споживають мало трафіку», — пояснив він.

Експерт закликав завчасно підготуватися до можливих відключень: мати готівку та роздруковані копії важливих документів, щоб не втратити доступ до потрібної інформації, коли зв'язок зникне. Також він порадив не покладатися на один канал, а тримати одразу кілька резервних варіантів — і мобільних, і фіксованих.

Як підготуватися до перебоїв зі зв'язком

Щоб не залишитися без доступу до важливих даних, експерт радить заздалегідь:

мати готівку, адже платіжні сервіси без мережі можуть не працювати;

роздрукувати копії важливих документів;

налаштувати супутниковий зв'язок на смартфоні;

завести SIM-карти кількох операторів;

тримати резервний канал зв'язку — і мобільний, і фіксований.

Що вже сталося зі зв'язком

23 вересня в частини киян виникли перебої зі зв'язком після атаки РФ: провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів. 27 вересня Мінцифри попередило про навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.

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