Пенсионный фонд Украины начинает выплачивать доплаты в соответствии с решениями судов. Деньги должны получить пенсионеры, которые отстояли право на перерасчет выплат в судебном порядке.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области Пенсионный фонд уже начисляет — а теперь берется за выплаты иного порядка. ПФУ начинает выплачивать доплаты в соответствии с решениями судов людям, которые отстояли свой перерасчет в судебном процессе.

О старте таких выплат сообщают Украинские новости. Речь о ситуациях, когда Пенсионный фонд отказывал человеку в перерасчете пенсии, зачислении стажа или иных начислениях, а суд становился на сторону пенсионера. Теперь эти решения должны быть исполнены реальными деньгами, а не остаться на бумаге.

Речь о так называемых «судебных доплатах» — разнице между тем, что человек фактически получал, и тем, что ему причиталось по закону после перерасчета. Раньше такие начисления могли затягиваться на месяцы: выплата зависела от процедурных вопросов, очередей и возможностей бюджета, поэтому даже после выигрыша в суде люди ждали денег.

Теперь решения судов, вступившие в законную силу, начали исполнять через Пенсионный фонд. Это означает, что часть пенсионеров, которые длительное время судились за перерасчет, уже в ближайшее время увидит начисленные средства на своих счетах.

Что делать, если суд вынес решение в вашу пользу

Если у вас есть решение суда о перерасчете пенсии, вступившее в законную силу, стоит убедиться, что документ передан в Пенсионный фонд. Исполнительный лист или само решение суда подают в сервисный центр ПФУ по месту учета — лично или через представителя.

Проверьте, вступило ли решение в законную силу и есть ли исполнительный документ.

Подайте документ в отдел обслуживания граждан ПФУ или уточните, есть ли он уже в вашем деле.

Следите за начислениями в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ или в приложении "Дія".

Если после исполнения решения деньги не поступили — обратитесь с письменным запросом в ПФУ или в органы государственной исполнительной службы.

Напомним: выплаты будут проходить постепенно. Скорость зачисления будет зависеть от даты решения суда и региона, где ведется пенсионное дело.

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