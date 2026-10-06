Пенсійний фонд України починає виплачувати доплати відповідно до рішень судів. Гроші мають отримати пенсіонери, які відстояли право на перерахунок виплат у судовому порядку.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області Пенсійний фонд уже нараховує — а тепер береться за виплати іншого порядку. ПФУ починає виплачувати доплати відповідно до рішень судів людям, які відстояли свій перерахунок у судовому процесі.

Про старт таких виплат повідомляють Українські новини. Ідеться про ситуації, коли Пенсійний фонд відмовляв людині в перерахунку пенсії, зарахуванні стажу чи інших нарахуваннях, а суд ставав на бік пенсіонера. Тепер ці рішення мають бути виконані реальними грошима, а не лишитися на папері.

Йдеться про так звані «судові доплати» — різницю між тим, що людина фактично отримувала, і тим, що їй належало за законом після перерахунку. Раніше такі нарахування могли затягуватися на місяці: виплата залежала від процедурних питань, черг і можливостей бюджету, тож навіть після виграшу в суді люди чекали грошей.

Тепер рішення судів, які набрали законної сили, почали виконувати через Пенсійний фонд. Це означає, що частина пенсіонерів, які тривалий час судилися за перерахунок, уже найближчим часом побачить нараховані кошти на своїх рахунках.

Що робити, якщо суд виніс рішення на вашу користь

Якщо у вас є рішення суду про перерахунок пенсії, яке набрало законної сили, варто переконатися, що документ передано до Пенсійного фонду. Виконавчий лист або саме рішення подають до сервісного центру ПФУ за місцем обліку — особисто або через представника.

Перевірте, чи рішення набрало законної сили та чи є виконавчий документ.

Подайте документ до відділу обслуговування громадян ПФУ або уточніть, чи він уже є у вашій справі.

Слідкуйте за нарахуваннями в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ або в застосунку "Дія".

Якщо після виконання рішення гроші не надійшли — зверніться з письмовим запитом до ПФУ чи до органів державної виконавчої служби.

Нагадаємо: виплати проходитимуть поступово. Швидкість зарахування залежатиме від дати рішення суду та регіону, де ведеться пенсійна справа.

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