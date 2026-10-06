Доплата учителям в 2600 гривен не исчезнет из зарплаты после перехода на новый механизм оплаты труда — в МОН объяснили, что будет с надбавкой за престижность и другими выплатами.

Зарплаты учителей в Украине будут начислять по-новому: доплата в 2600 гривен не исчезает, а становится частью гарантированного должностного оклада. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки относительно нового механизма оплаты труда педагогов.

Доплата учителям в 2600 гривен была предусмотрена гарантированно в школах только на период действия военного положения. Ее включение в должностной оклад защищает эту сумму: после завершения военного положения она останется в составе гарантированной части зарплаты.

В учреждениях, финансируемых из местного бюджета, эту доплату могли установить по решению органов местного самоуправления. При переходе на новые условия должностные оклады педагогов вырастают на эту выплату независимо от того, выплачивалась ли она ранее.

Как изменится надбавка за престижность

Надбавка за престижность педагогического труда сохраняется. Ее предельные размеры зависят от типа учреждения: для педагогов школ — от 20% до 30% должностного оклада; для специалистов ИРЦ — от 25% до 30%; для других учреждений образования — от 5% до 30%.

Конкретный размер в этих пределах определяет руководитель учреждения, и он напрямую зависит от финансового ресурса учредителя. При этом минимальный размер является гарантированной нижней границей: для школ надбавка не может быть ниже 20%, для других учреждений — ниже 5%.

Надбавку рассчитывают от должностного оклада, поэтому с увеличением самого оклада растет и сумма надбавки в гривнах. В новой системе большая часть зарплаты закреплена именно в гарантированном окладе.

Кто еще сохранит доплату 2600 гривен

Отдельная доплата 2600 гривен за счет субвенции из государственного бюджета сохраняется для педагогов школ, которые работают очно на прифронтовых территориях. По решению органов местного самоуправления ее могут устанавливать и для работников других учреждений образования на этих территориях.

Ранее Politeka сообщала, надбавки и доплаты для учителей: Кабмин утвердил новые оклады.