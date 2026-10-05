В приложении "Резерв+" снова можно оформить отсрочку от призыва во время мобилизации. Минобороны завершило технические работы и объяснило, какие категории доступны и как подать запрос онлайн — без визита в ТЦК и ЦНАП.

Оформление отсрочек в "Резерв+" снова доступно — Министерство обороны завершило технические работы в системах Минсоцполитики и вернуло украинцам возможность подавать запрос онлайн, без визита в ТЦК и ЦНАП.

О возобновлении сервиса 5 октября сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook. В министерстве уточнили: технические работы завершены, поэтому оформление отсрочек в приложении снова работает.

После возобновления украинцы прежде всего снова могут оформить отсрочку, связанную с инвалидностью — собственной, детей или родителей. «Спасибо за терпение», — отметили в Минобороны.

Кто может оформить отсрочку в "Резерв+"

Обновленные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации действуют с 1 ноября 2025 года. Первыми смогли подать запрос онлайн — без визита в ЦНАП — такие категории:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе — при наличии электронного постановления ВЛК;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, у кого есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных, у которых есть ребенок;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники высшего и профессионально-технического образования.

Позже в приложении добавили еще две категории — для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы, и для учителей и других педагогических работников. В Минобороны предупредили, что перечень цифровых отсрочек продолжит расширяться.

Как оформить отсрочку онлайн

Чтобы подать запрос на отсрочку через "Резерв+", нужно:

загрузить приложение и пройти регистрацию; открыть раздел «Сервисы»; перейти в сервис «Запрос на отсрочку»; выбрать соответствующую категорию лица из доступных; проверить свои данные; подтвердить их и подать запрос.

Загружать справки или другие документы не нужно — необходимые данные система проверяет автоматически через реестры. После завершения проверки пользователь получает уведомление в приложении, а если отсрочка оформлена — соответствующая отметка появится в электронном военно-учетном документе.

Приложение "Резерв+" для Android и iOS заработало в мае 2024 года и, по сути, стало электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов. Идентификация в нем осуществляется через "Дія.Підпис".

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