У застосунку "Резерв+" знову можна оформити відстрочку від призову під час мобілізації. Міноборони завершило технічні роботи та пояснило, які категорії доступні і як подати запит онлайн — без візиту до ТЦК і ЦНАП.

Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне — Міністерство оборони завершило технічні роботи в системах Мінсоцполітики і повернуло українцям можливість подавати запит онлайн, без візиту до ТЦК та ЦНАП.

Про відновлення сервісу 5 жовтня повідомила пресслужба Міноборони у Facebook. У міністерстві уточнили: технічні роботи завершено, тож оформлення відстрочок у застосунку знову працює.

Після поновлення українці насамперед знову можуть оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю — власною, дітей або батьків. «Дякуємо за терпіння», — зазначили в Міноборони.

Хто може оформити відстрочку в "Резерв+"

Оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації діють з 1 листопада 2025 року. Першими змогли подати запит онлайн — без візиту до ЦНАП — такі категорії:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби — за наявності електронної постанови ВЛК;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

ті, хто має дружину чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військових, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники вищої та професійно-технічної освіти.

Згодом у застосунку додали ще дві категорії — для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи, та для вчителів й інших педагогічних працівників. У Міноборони попередили, що перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватися.

Як оформити відстрочку онлайн

Щоб подати запит на відстрочку через "Резерв+", потрібно:

завантажити застосунок і пройти реєстрацію; відкрити розділ «Сервіси»; перейти до сервісу «Запит на відстрочку»; обрати відповідну категорію особи з доступних; перевірити свої дані; підтвердити їх і подати запит.

Завантажувати довідки чи інші документи не потрібно — необхідні дані система перевіряє автоматично через реєстри. Після завершення перевірки користувач отримує сповіщення в застосунку, а якщо відстрочку оформлено — відповідна позначка з'явиться в електронному військово-обліковому документі.

Застосунок "Резерв+" для Android та iOS запрацював у травні 2024 року і, по суті, став електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Ідентифікація в ньому здійснюється через "Дія.Підпис".

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