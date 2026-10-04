Запізніле доставлення поштової повістки не тягне за собою автоматичного штрафу — достатньо зафіксувати дату отримання, зберегти конверт і протягом трьох днів повідомити ТЦК про причину неявки.

Правила ТЦК щодо вручення повісток знову стали темою роз'яснень. Запізніле надходження поштової повістки не означає автоматичного накладення штрафу — якщо військовозобов'язаний правильно зафіксує дату отримання документа і вчасно повідомить ТЦК про причину неявки.

Як повідомляє ТСН із посиланням на «Судово-юридичну газету», визначальне значення має не дата, зазначена в самій повістці, а фактичний день, коли лист доставили одержувачу. Підтвердити цю дату можна інформацією або документами поштового оператора.

Коли повістка вважається врученою

Для поштових відправлень ключовою є фактична дата вручення. Наприклад, якщо в документі значиться дата явки 1 жовтня, а лист реально доставили 3 жовтня, то ці дві дати мають зовсім різне правове значення. Просте зазначення 1 жовтня ще не означає, що людина могла виконати вимогу того дня, якщо повістка на той момент фізично не була їй вручена.

Якщо військовозобов'язаний не прибув у визначений термін, він зобов'язаний не пізніше трьох днів повідомити ТЦК про причину неявки. Після цього потрібно прибути у строк, який не перевищує семи календарних днів.

Які документи потрібно зберегти

Конверт після отримання повістки викидати не варто — саме він може підтвердити дату доставлення. Юристи радять зберегти конверт із поштовими відмітками, саму повістку, повідомлення про вручення (якщо воно є), а також будь-яку інформацію поштового оператора про дату отримання.

Чи буде штраф

Сам факт неявки у дату, зазначену в повістці, ще не означає автоматичного накладення штрафу. У кожному випадку враховуються конкретні обставини: чи була повістка фактично вручена до дати явки та чи могла людина об'єктивно виконати вимогу, записану в документі.

Ситуація, коли документ доставили вже після дати прибуття, принципово відрізняється від випадку, коли людина отримала його завчасно, але без поважної причини проігнорувала вимогу. Тому за запізнілого отримання важливо діяти за правилами, а не чекати штрафу.

Що робити, якщо повістка прийшла із запізненням

Алгоритм простий: зафіксуйте фактичну дату вручення, збережіть конверт і повістку, упродовж трьох днів повідомте ТЦК про причину неявки та прибудьте у строк до семи календарних днів. Якщо причиною стало саме запізніле доставлення, це потрібно окремо зазначити у повідомленні.

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