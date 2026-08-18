Філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» пропонує ветеранам 63 вакансії та шість видів додаткових виплат — від щомісячної 20% надбавки до компенсації на лікування до 100 тисяч гривень.

Соціальна підтримка на Закарпатті продовжує розширюватися — цього разу йдеться про працевлаштування ветеранів. Філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» оголосила про 63 відкриті вакансії для демобілізованих захисників і захисниць. Підприємство пропонує не лише робочі місця, а й суттєвий соціальний пакет із шістьма видами додаткових виплат.

Як повідомили на Facebook-сторінці філії, підприємство долучилося до платформи «Кар'єра ветерана» понад рік тому. Ця онлайн-платформа створена, щоб допомогти українським ветеранам адаптувати військовий досвід до цивільних професій, знайти роботу та здобути нові навички. Користувачі можуть створити резюме з урахуванням досвіду, отриманого під час служби, пройти онлайн-навчання та курси перекваліфікації.

Серед доступних посад у «Карпатському лісовому офісі» — трактористи, лісоруби, вальники лісу, водії вантажівок та інші спеціальності. Вакансії різнопрофільні, тож працевлаштуватися можуть як люди з лісівничою освітою, так і ті, хто не має фахової підготовки. Головна умова — володіти потрібними навичками або бути готовим опанувати нову професію.

Які додаткові виплати передбачені для ветеранів

Окрім заробітної плати, «Карпатський лісовий офіс» гарантує працівникам зі статусом учасника бойових дій суттєвий соціальний пакет із шести видів матеріальної підтримки. Передбачено щомісячну доплату в розмірі 20% до посадового окладу, а також одноразову допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати після повернення на роботу. Окремо підприємство виплачує щорічну фінансову допомогу до 15 тисяч гривень.

Ще 8 тисяч гривень щороку виділяють на придбання паливних дров — це особливо актуально для працівників лісової галузі в гірських районах Закарпаття. Крім того, передбачено повне або часткове відшкодування витрат на оздоровлення та медикаменти. Найвагоміша стаття підтримки — компенсація витрат на лікування й хірургічні операції в розмірі до 100 тисяч гривень.

Як податися на вакансії

Щоб скористатися пропозицією, ветеранам потрібно зареєструватися на платформі «Кар'єра ветерана», обрати режим «Я — ветеран» та заповнити анкету. Після підтвердження електронної пошти можна створювати резюме, переглядати актуальні вакансії філії та проходити безкоштовні онлайн-курси перекваліфікації. Досвід військової служби враховується при працевлаштуванні, а для тих, хто хоче змінити спеціалізацію, платформа пропонує безкоштовне навчання.