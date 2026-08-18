Филиал «Карпатский лесной офис» ГП «Леса Украины» предлагает ветеранам 63 вакансии и шесть видов дополнительных выплат — от ежемесячной 20% надбавки до компенсации на лечение до 100 тысяч гривен.

Социальная поддержка на Закарпатье продолжает расширяться — на этот раз речь идет о трудоустройстве ветеранов. Филиал «Карпатский лесной офис» ГП «Леса Украины» объявил о 63 открытых вакансиях для демобилизованных защитников и защитниц. Предприятие предлагает не только рабочие места, но и существенный социальный пакет с шестью видами дополнительных выплат.

Как сообщили на Facebook-странице филиала, предприятие присоединилось к платформе «Карьера ветерана» более года назад. Эта онлайн-платформа создана, чтобы помочь украинским ветеранам адаптировать военный опыт к гражданским профессиям, найти работу и приобрести новые навыки. Пользователи могут создать резюме с учетом опыта, полученного во время службы, пройти онлайн-обучение и курсы переквалификации.

Среди доступных должностей в «Карпатском лесном офисе» — трактористы, лесорубы, вальщики леса, водители грузовиков и другие специальности. Вакансии разнопрофильные, поэтому трудоустроиться могут как люди с лесоводческим образованием, так и те, кто не имеет профессиональной подготовки. Главное условие — обладать необходимыми навыками или быть готовым освоить новую профессию.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены для ветеранов

Помимо заработной платы, «Карпатский лесной офис» гарантирует работникам со статусом участника боевых действий существенный социальный пакет из шести видов материальной поддержки. Предусмотрена ежемесячная доплата в размере 20% к должностному окладу, а также единовременная помощь в размере минимальной заработной платы после возвращения на работу. Отдельно предприятие выплачивает ежегодную финансовую помощь до 15 тысяч гривен.

Еще 8 тысяч гривен ежегодно выделяют на приобретение топливных дров — это особенно актуально для работников лесной отрасли в горных районах Закарпатья. Кроме того, предусмотрено полное или частичное возмещение расходов на оздоровление и медикаменты. Самая весомая статья поддержки — компенсация расходов на лечение и хирургические операции в размере до 100 тысяч гривен.

Как податься на вакансии

Чтобы воспользоваться предложением, ветеранам необходимо зарегистрироваться на платформе «Карьера ветерана», выбрать режим «Я — ветеран» и заполнить анкету. После подтверждения электронной почты можно создавать резюме, просматривать актуальные вакансии филиала и проходить бесплатные онлайн-курсы переквалификации. Опыт военной службы учитывается при трудоустройстве, а для тех, кто хочет сменить специализацию, платформа предлагает бесплатное обучение.