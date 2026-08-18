Через аварію на водопроводі діаметром 200 мм без водопостачання залишилися 1800 мешканців п'яти дев'ятиповерхівок. Підвіз води організували автоцистерною.

Графіки відключення світла у Запоріжжі 18 серпня доповнилися новими незручностями — цього разу через аварію на водопроводі без води залишилися 1800 мешканців п'яти дев'ятиповерхівок.

Як повідомили у КП «Водоканал», аварія сталася на водопроводі діаметром 200 мм по вулиці Олімпійській, 16. Відключення діє з 10:50 і до завершення ремонтних робіт. Про це пише портал Акцент.

Які адреси залишилися без водопостачання

Без води залишилися п'ять дев'ятиповерхових будинків за адресами:

вул. Олімпійська: 16, 20, 20а, 22;

вул. Європейська: 44.

Де організували підвіз води

Для мешканців організували підвіз води автоцистерною. Її розмістили за адресою: вул. Олімпійська, 20.

Коли відновлять водопостачання

Точний час завершення аварійних робіт наразі не повідомляють. Водопостачання відновлять після усунення пошкодження. У КП «Водоканал» перепросили мешканців за тимчасові незручності.

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