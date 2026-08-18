Графіки відключення світла у Запоріжжі 18 серпня доповнилися новими незручностями — цього разу через аварію на водопроводі без води залишилися 1800 мешканців п'яти дев'ятиповерхівок.
Як повідомили у КП «Водоканал», аварія сталася на водопроводі діаметром 200 мм по вулиці Олімпійській, 16. Відключення діє з 10:50 і до завершення ремонтних робіт. Про це пише портал Акцент.
Які адреси залишилися без водопостачання
Без води залишилися п'ять дев'ятиповерхових будинків за адресами:
- вул. Олімпійська: 16, 20, 20а, 22;
- вул. Європейська: 44.
Де організували підвіз води
Для мешканців організували підвіз води автоцистерною. Її розмістили за адресою: вул. Олімпійська, 20.
Коли відновлять водопостачання
Точний час завершення аварійних робіт наразі не повідомляють. Водопостачання відновлять після усунення пошкодження. У КП «Водоканал» перепросили мешканців за тимчасові незручності.
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