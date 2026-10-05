Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 6 по 12 жовтня обіцяє мешканцям регіону стрімкий перепад температур: від +21° у четвер до +11° у неділю. Синоптики також прогнозують опади тричі протягом тижня.

попередній прогноз погоди для Київщини вже попереджав про аномальні коливання температури, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію — з 6 по 12 жовтня мешканців Київської області чекає стрімкий перепад температур та тричі можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +11° до +21°, а нічні — від +7° до +12°.

У вівторок, 6 жовтня, повітря прогріється до +17° вдень, а вночі охолоне до +9°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 7 жовтня, стовпчики термометрів підніматимуться до +19° вдень і опускатимуться до +11° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, температура сягне позначки +21° — найтеплішого дня тижня. Вночі очікується +11°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень утримається тепло — до +21°, вночі температура опуститься до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 10 жовтня, повітря помітно охолоне — до +15° вдень і +8° вночі. Хмарність незначна, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, температура впаде до найнижчої позначки тижня — лише +11° вдень, а вночі буде +7°. Небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 12 жовтня, трохи потепліє — до +16° вдень, вночі ж утримається +9°. Хмарність незначна, можливі опади.

Отже, найтепліше в Київській області буде у четвер та п’ятницю, 8 і 9 жовтня, коли денна температура сягне +21°. Найпрохолодніше очікується в неділю, 11 жовтня, — лише +11° вдень. Перепад температур за тиждень становить 10°, а опади синоптики прогнозують тричі — у п’ятницю, неділю та понеділок.

Через такі різкі перепади температур мешканцям області варто одягатися багатошарово, щоб легко підлаштуватися під зміни погоди протягом дня, і мати при собі парасольку в дні з можливими опадами — особливо у п’ятницю, неділю та понеділок. Людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, рекомендується уважніше стежити за самопочуттям у дні найбільшого похолодання.

Раніше Politeka повідомляла, київську область чекає несподівана погода: синоптики дали прогноз на тиждень з 3 по 9 жовтня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди у Київській області на тиждень з 5 по 11 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про потепління: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 2 по 8 жовтня.