Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 6 по 12 октября обещает жителям региона стремительный перепад температур: от +21° в четверг до +11° в воскресенье. Синоптики также прогнозируют осадки трижды в течение недели.

предыдущий прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал об аномальных колебаниях температуры, и новая неделя подтверждает эту тенденцию — с 6 по 12 октября жителей Киевской области ждет стремительный перепад температур и трижды возможны осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +11° до +21°, а ночные — от +7° до +12°.

Во вторник, 6 октября, воздух прогреется до +17° днем, а ночью охладится до +9°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 7 октября, столбики термометров будут подниматься до +19° днем и опускаться до +11° ночью. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 8 октября, температура достигнет отметки +21° — самого теплого дня недели. Ночью ожидается +11°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, днем удержится тепло — до +21°, ночью температура опустится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 10 октября, воздух заметно охладится — до +15° днем и +8° ночью. Облачность незначительная, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, температура упадет до самой низкой отметки недели — всего +11° днем, а ночью будет +7°. Небо затянут облака, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 12 октября, немного потеплеет — до +16° днем, ночью же удержится +9°. Облачность незначительная, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым в Киевской области будет четверг и пятница, 8 и 9 октября, когда дневная температура достигнет +21°. Самым прохладным ожидается воскресенье, 11 октября, — всего +11° днем. Перепад температур за неделю составляет 10°, а осадки синоптики прогнозируют трижды — в пятницу, воскресенье и понедельник.

Из-за таких резких перепадов температур жителям области стоит одеваться многослойно, чтобы легко подстроиться под изменения погоды в течение дня, и иметь при себе зонт в дни с возможными осадками — особенно в пятницу, воскресенье и понедельник. Людям пожилого возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется внимательнее следить за самочувствием в дни наибольшего похолодания.

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