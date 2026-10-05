Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №15433, який передбачає компенсацію державою частини вартості автомобіля для ветеранів, що отримали інвалідність внаслідок війни. Водночас у парламенті наполягають на комплекснішому підході — разом із пільговим розмитненням.

Безкоштовна автоцивілка для військових із 2026 року — уже чинна підтримка захисників, а тепер парламент узявся за самі авто: профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №15433, який передбачає компенсацію державою частини вартості автомобіля для ветеранів з інвалідністю.

Про це повідомив народний депутат Тарас Тарасенко за підсумками засідання профільного комітету. За його словами, для багатьох ветеранів автомобіль — не розкіш, а необхідність, що допомагає дістатися до роботи, лікування та реабілітації і зберігати самостійність.

Документ №15433 орієнтований саме на державну компенсацію частини вартості машини. Натомість пільгове придбання або пільгове розмитнення автомобіля — це інші, відмінні моделі підтримки, уточнив депутат. Тому, на його думку, питання мобільності ветеранів не має обмежуватися лише цим законопроєктом.

Окремо в Раді пропонують предметно розглянути законопроєкти №15194 та №15195 — вони стосуються митних і податкових механізмів під час придбання автомобілів ветеранами. Альтернатива — напрацювати єдину комплексну модель, яка об'єднає компенсацію вартості та пільгове розмитнення в один прозорий механізм.

Тарасенко також наголосив на необхідності фінансування або компенсації переобладнання автомобілів під індивідуальні потреби людей з інвалідністю. Автомобіль у такому разі розглядають не лише як пільгу, а як інструмент безбар'єрності, який допомагає ветеранам повноцінніше повертатися до цивільного життя — працювати, вести власну справу та проходити реабілітацію.

Хто матиме право на компенсацію авто

Ідеться про ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни. Саме ця категорія, за задумом документа, зможе розраховувати на компенсацію державою частини вартості автомобіля. Передбачається, що кошти закладатимуться видатками державного бюджету для тих, хто через наслідки війни найбільше потребує власного транспорту.

Який етап і коли чекати рішення

Законопроєкт №15433 наразі лише підтриманий профільним комітетом — остаточне слово за Верховною Радою. Тож строків подання заяв і точного переліку документів поки немає: їх визначать після ухвалення документа. Паралельно, за задумом депутатів, триватиме робота над комплексною моделлю, щоб державна допомога реально зменшувала фактичну вартість авто для ветерана.

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