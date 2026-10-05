Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №15433, предусматривающий компенсацию государством части стоимости автомобиля для ветеранов, получивших инвалидность вследствие войны. При этом в парламенте настаивают на более комплексном подходе — вместе с льготным растаможиванием.

Бесплатная автогражданка для военных с 2026 года — уже действующая поддержка защитников, а теперь парламент взялся за сами автомобили: профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №15433, предусматривающий компенсацию государством части стоимости автомобиля для ветеранов с инвалидностью.

Об этом сообщил народный депутат Тарас Тарасенко по итогам заседания профильного комитета. По его словам, для многих ветеранов автомобиль — не роскошь, а необходимость, которая помогает добираться до работы, лечения и реабилитации и сохранять самостоятельность.

Документ №15433 ориентирован именно на государственную компенсацию части стоимости машины. Тогда как льготное приобретение или льготное растаможивание автомобиля — это другие, отличные модели поддержки, уточнил депутат. Поэтому, по его мнению, вопрос мобильности ветеранов не должен ограничиваться лишь этим законопроектом.

Отдельно в Раде предлагают предметно рассмотреть законопроекты №15194 и №15195 — они касаются таможенных и налоговых механизмов при приобретении автомобилей ветеранами. Альтернатива — наработать единую комплексную модель, которая объединит компенсацию стоимости и льготное растаможивание в один прозрачный механизм.

Тарасенко также подчеркнул необходимость финансирования или компенсации переоборудования автомобилей под индивидуальные потребности людей с инвалидностью. Автомобиль в таком случае рассматривают не только как льготу, но и как инструмент безбарьерности, который помогает ветеранам полноценнее возвращаться к гражданской жизни — работать, вести собственное дело и проходить реабилитацию.

Кто будет иметь право на компенсацию авто

Речь идет о ветеранах, получивших инвалидность вследствие войны. Именно эта категория, по замыслу документа, сможет рассчитывать на компенсацию государством части стоимости автомобиля. Предполагается, что средства будут закладываться расходами государственного бюджета для тех, кто из-за последствий войны больше всего нуждается в собственном транспорте.

Какой этап и когда ждать решения

Законопроект №15433 пока только поддержан профильным комитетом — последнее слово за Верховной Радой. Поэтому сроков подачи заявлений и точного перечня документов пока нет: их определят после принятия документа. Параллельно, по замыслу депутатов, продолжится работа над комплексной моделью, чтобы государственная помощь реально уменьшала фактическую стоимость авто для ветерана.

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