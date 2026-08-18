Из-за аварии на водопроводе диаметром 200 мм без водоснабжения остались 1800 жителей пяти девятиэтажек. Подвоз воды организовали автоцистерной.

Графики отключения света в Запорожье 18 августа дополнились новыми неудобствами — на этот раз из-за аварии на водопроводе без воды остались 1800 жителей пяти девятиэтажек.

Как сообщили в КП «Водоканал», авария произошла на водопроводе диаметром 200 мм по улице Олимпийской, 16. Отключение действует с 10:50 и до завершения ремонтных работ. Об этом пишет портал Акцент.

Какие адреса остались без водоснабжения

Без воды остались пять девятиэтажных домов по адресам:

ул. Олимпийская: 16, 20, 20а, 22;

ул. Европейская: 44.

Где организовали подвоз воды

Для жителей организовали подвоз воды автоцистерной. Ее разместили по адресу: ул. Олимпийская, 20.

Когда восстановят водоснабжение

Точное время завершения аварийных работ пока не сообщается. Водоснабжение восстановят после устранения повреждения. В КП «Водоканал» извинились перед жителями за временные неудобства.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на 18 и 19 августа: где электричество будут выключать в самое неудобное время.

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