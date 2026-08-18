Графики отключения света в Запорожье 18 августа дополнились новыми неудобствами — на этот раз из-за аварии на водопроводе без воды остались 1800 жителей пяти девятиэтажек.
Как сообщили в КП «Водоканал», авария произошла на водопроводе диаметром 200 мм по улице Олимпийской, 16. Отключение действует с 10:50 и до завершения ремонтных работ. Об этом пишет портал Акцент.
Какие адреса остались без водоснабжения
Без воды остались пять девятиэтажных домов по адресам:
- ул. Олимпийская: 16, 20, 20а, 22;
- ул. Европейская: 44.
Где организовали подвоз воды
Для жителей организовали подвоз воды автоцистерной. Ее разместили по адресу: ул. Олимпийская, 20.
Когда восстановят водоснабжение
Точное время завершения аварийных работ пока не сообщается. Водоснабжение восстановят после устранения повреждения. В КП «Водоканал» извинились перед жителями за временные неудобства.
Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на 18 и 19 августа: где электричество будут выключать в самое неудобное время.
Также Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 августа: какие адреса надолго останутся без электроснабжения.