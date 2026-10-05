Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который повышает штрафы за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании. Верхнюю границу административных санкций предлагают увеличить до 102 тысяч гривен, а жестче всего будут наказывать завышение цен на лекарства.

Подорожание продуктов в Сумской области заставило покупателей внимательнее следить за ценниками. Теперь государство планирует строже наказывать самих продавцов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает существенно повысить штрафы за нарушение правил ценообразования.

Госпродпотребслужба за январь — август 2026 года провела 634 внеплановые проверки соблюдения государственных регулируемых цен. Нарушения выявили в 412 случаях, а еще в 65 проверяющим сознательно создавали препятствия.

Самое распространенное нарушение — завышение субъектами хозяйствования предельного размера снабженческо-сбытовой и розничной надбавки на лекарственные средства. То есть аптеки и поставщики ставят на лекарства наценку выше установленного государством предела. Доля проверок, во время которых фиксировали нарушения, выросла с 29% в 2025 году до 65% в 2026-м.

Именно поэтому документ предлагает увеличить размеры административных штрафов и административно-хозяйственных санкций за нарушение ценового законодательства. Верхнюю границу таких наказаний планируют поднять до 102 тысяч гривен. По мнению авторов, рост количества нарушений свидетельствует о том, что действующие механизмы воздействия недостаточно эффективны.

Отдельно уполномоченный орган хотят наделить правом обращаться в органы лицензирования по вопросам проверки и устранения нарушений лицензионных условий. За систематическое нарушение правил ценообразования аптеке или поставщику смогут даже поставить вопрос об аннулировании лицензии. Профильный закон также планируют привести в соответствие с действующим законодательством — из-за утраты силы Хозяйственным кодексом Украины.

Что это означает для бизнеса и покупателей

Для потребителей главный вывод прост: если документ примут, завышать цены на товары — прежде всего на лекарства — станет гораздо рискованнее. Продавцы, нарушающие правила, будут рисковать санкциями до 102 тысяч гривен, а в крайнем случае — потерей лицензии на торговлю лекарственными средствами. Госпродпотребслужба и дальше будет проверять соблюдение регулируемых цен по всей Украине.

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