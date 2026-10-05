На случай блэкаута в Киеве обнародовали практические советы для населения: как утеплить дом, правильно одеться зимой и согреться без электроэнергии.

Прозрачность городских сервисов в Киеве и готовность горожан к чрезвычайным ситуациям — вещи, о которых столичная власть напоминает накануне зимнего сезона. Днепровская районная в городе Киеве государственная администрация опубликовала пошаговые советы для населения на случай блэкаута — от утепления жилья до первой помощи при обморожении.

В администрации напоминают: в случае чрезвычайной ситуации магазины, аптеки и банки могут быть закрыты, а поставки электроэнергии, воды, газа, тепла и мобильной связи — полностью или частично заблокированы. Поэтому дома стоит иметь запас еды, воды, медикаментов, наличных и нужных вещей.

Как утеплить жилье

Эффективное утепление помещения не только помогает комфортно пережить отключения отопления, но и уменьшает суммы в платежках. Чтобы избежать теплопотерь, стоит проверить окна, двери и уплотнители, устранить сквозняки и позаботиться о дополнительной теплоизоляции самых холодных углов квартиры или дома.

Как одеться, чтобы не замерзнуть

Для длительного отсутствия отопления специалисты рекомендуют многослойную систему одежды. Базовые семь слоев — от нательной белья, отводящего влагу, до утеплителя для экстремального холода. При температуре от +5 до +10 градусов достаточно первых четырех слоев, а ночью можно добавить пятый.

Термобелье советуют выбирать среди туристических брендов и надевать два слоя: первый — синтетический, чтобы отводить влагу, второй — тонкий флис или синтетика с шерстью для согревания. Обувь должна быть кожаной, не тесной, с дышащей мембраной и современным утеплителем.

Как согреться, когда замерзли

Если на улице вы почувствовали, что замерзаете, — больше двигайтесь, выпейте горячего чая, спрячьтесь от ветра и найдите теплое помещение. В помещении снимите мокрую одежду, укутайтесь одеялом, но не вставайте сразу к горячей батарее и не пейте алкоголь — он усиливает теплоотдачу.

Что делать при обморожении и обрыве проводов

Чаще всего обмораживаются пальцы, нос, уши и щеки. При первой степени достаточно согреть участок теплыми руками и наложить чистую повязку; при второй и выше участок обездвиживают и накрывают теплым, не растирая. Если рядом оборвался провод линии электропередач — не подходите ближе чем на 8 метров и выходите из зоны мелкими шагами, держа ступни вместе.

Ранее Politeka сообщала, о первом месте Киева в рейтинге прозрачности городов.