На випадок блекауту в Києві оприлюднили практичні поради для населення: як утеплити оселю, правильно одягнутися взимку та зігрітися без електроенергії.

Прозорість міських сервісів у Києві та готовність містян до надзвичайних ситуацій — речі, про які столична влада нагадує напередодні зимового сезону. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація опублікувала покрокові поради для населення на випадок блекауту — від утеплення житла до першої допомоги при обмороженні.

У адміністрації нагадують: у разі надзвичайної ситуації магазини, аптеки та банки можуть бути зачинені, а постачання електроенергії, води, газу, тепла та мобільного зв'язку — повністю або частково заблоковані. Тому вдома варто мати запас їжі, води, медикаментів, готівки та потрібних речей.

Як утеплити житло

Ефективне утеплення помешкання не лише допомагає комфортно пережити відключення опалення, а й зменшує суми в платіжках. Щоб уникнути тепловтрат, варто перевірити вікна, двері та ущільнення, усунути протяги і подбати про додаткову теплоізоляцію найхолодніших кутів квартири чи будинку.

Як одягнутися, щоб не замерзнути

Для тривалої відсутності опалення Міністерство рекомендує багатошарову систему одягу. Базові сім шарів — від натільної білизни, що відводить вологу, до утеплювача для екстремального холоду. При температурі від +5 до +10 градусів достатньо перших чотирьох шарів, а вночі можна додати п'ятий.

Термобілизну радять обирати серед туристичних брендів і одягати два шари: перший — синтетичний, щоб відводити вологу, другий — тонкий фліс або синтетика з вовною для зігрівання. Взуття має бути шкіряним, не тісним, із дихаючою мембраною і сучасним утеплювачем.

Як зігрітися, коли замерзли

Якщо на вулиці ви відчули, що замерзаєте, — більше рухайтеся, випийте гарячого чаю, сховайтеся від вітру та знайдіть тепле приміщення. У приміщенні зніміть мокрий одяг, укутайтеся ковдрою, але не ставайте одразу до гарячої батареї й не пийте алкоголь — він посилює тепловіддачу.

Що робити при обмороженні та обриві проводів

Найчастіше обморожуються пальці, ніс, вуха та щоки. При першому ступені достатньо зігріти ділянку теплими руками й накласти чисту пов'язку; при другому й вище ділянку знерухомлюють та вкривають теплим, не розтираючи. Якщо поблизу обірвався дріт лінії електропередач — не підходьте ближче ніж на 8 метрів і виходьте із зони дрібними кроками, тримаючи ступні разом.

Раніше Politeka повідомляла, про перше місце Києва в рейтингу прозорості міст.