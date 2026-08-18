Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 19 по 25 августа показывает, что самым жарким будет период до +31°, а перепад температур за неделю останется умеренным.

Прогноз погоды на неделю в Одесской области снова привлекает внимание жителей региона, ведь синоптики ожидают пик тепла до +31° во второй половине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры с 19 по 25 августа будут колебаться от +25° до +31°.

В среду, 19 августа, воздух прогреется до +25°, а ночью охладится до +19°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 20 августа, температура днем поднимется до +26°, ночью опустится до +20°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 21 августа, столбики термометров днем покажут +26°, а ночью — +23°. Небо останется малооблачным, дождя не предвидится.

В субботу, 22 августа, днем ожидается +27°, ночью — +22°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В воскресенье, 23 августа, температура достигнет пика недели — +31° днем, ночью же удержится на отметке +23°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 24 августа, днем ожидается +30°, а ночью воздух останется теплым — +27°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 25 августа, температура днем опустится до +28°, ночью — до +25°. Облачность переменная, без осадков.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, когда воздух прогреется до +31°, а самым прохладным будет среда, 19 августа, — всего +25°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют только в среду, 19 августа.

В дни с температурой от +28° одесситам стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В среду, 19 августа, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем.

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