Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 18 по 24 серпня: температура сягне +29°, а опадів синоптики не прогнозують.

прогноз погоди на попередній тиждень в Одеській області вже показував стабільну спекотну погоду, і наступний тиждень цю тенденцію підтверджує. Синоптики прогнозують, що вдень повітря прогріється до +29°, а опадів очікувати не варто.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 18 по 24 серпня в Одеській області температура вдень коливатиметься від +25° до +29°.

У вівторок, 18 серпня, в Одесі та області повітря прогріється до +26°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +20°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 19 серпня, температура вдень утримається на позначці +25° — це найнижчий показник тижня. Вночі очікується +20°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 20 серпня, вдень прогнозують +26°, вночі — +19°. Небо малохмарне, опадів синоптики не обіцяють.

У п’ятницю, 21 серпня, повітря прогріється до +26°, а вночі буде тепліше, ніж напередодні, — +23°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 22 серпня, температура вдень підніметься до +27°, вночі — +22°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У неділю, 23 серпня, очікується пік тижня — вдень до +29°, вночі +22°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У понеділок, 24 серпня, вдень утримається спекотна +29°, а вночі також буде тепло — +26°. Малохмарно, без опадів.

Найтеплішими днями тижня стануть неділя та понеділок, 23 та 24 серпня, коли температура сягне +29°. Найпрохолодніше буде в середу, 19 серпня, — вдень лише +25°. Загальний перепад температур за тиждень становить 4°, а опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Оскільки денна температура протягом тижня тримається в межах +25…+29°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранкові або вечірні години та не забувати про захист від сонця. Оскільки дощів не очікується, парасолька цього тижня не знадобиться, а сухий асфальт зробить дороги безпечнішими для водіїв.

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