Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 18 по 24 августа: температура достигнет +29°, а осадков синоптики не прогнозируют.

прогноз погоды на прошлую неделю в Одесской области уже показывал стабильно жаркую погоду, и следующая неделя эту тенденцию подтверждает. Синоптики прогнозируют, что днем воздух прогреется до +29°, а осадков ожидать не стоит.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 18 по 24 августа в Одесской области температура днем будет колебаться от +25° до +29°.

Во вторник, 18 августа, в Одессе и области воздух прогреется до +26°, а ночью столбики термометров опустятся до +20°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 19 августа, температура днем удержится на отметке +25° — это самый низкий показатель недели. Ночью ожидается +20°, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 20 августа, днем прогнозируют +26°, ночью — +19°. Небо малооблачное, осадков синоптики не обещают.

В пятницу, 21 августа, воздух прогреется до +26°, а ночью будет теплее, чем накануне, — +23°. Облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 22 августа, температура днем поднимется до +27°, ночью — +22°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В воскресенье, 23 августа, ожидается пик недели — днем до +29°, ночью +22°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 24 августа, днем удержится жаркая +29°, а ночью также будет тепло — +26°. Малооблачно, без осадков.

Самыми теплыми днями недели станут воскресенье и понедельник, 23 и 24 августа, когда температура достигнет +29°. Самым прохладным будет среда, 19 августа, — днем всего +25°. Общий перепад температур за неделю составляет 4°, а осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Поскольку дневная температура в течение недели держится в пределах +25…+29°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. Поскольку дождей не ожидается, зонт на этой неделе не понадобится, а сухой асфальт сделает дороги безопаснее для водителей.

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