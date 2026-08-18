Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 19 по 25 августа: синоптики предупредили, что воздух прогреется до +33°, а перепад температур в течение недели составит 10°.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Киевской области уже предупреждал о резком изменении температур, и новый недельный прогноз подтверждает, что жара возвращается. Синоптики сообщают, что с 19 по 25 августа в Киевской области днем будет до +33°, а ночью термометры будут опускаться до +15°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Киевской области воздух будет прогреваться от +23° до +33°, а ночью температура будет колебаться от +15° до +22°.

В среду, 19 августа, в Киевской области будет малооблачно, без осадков, а воздух днем прогреется лишь до +23°, ночью — до +15°.

В четверг, 20 августа, синоптики обещают дальнейшее потепление: днем до +29°, ночью — до +16°, облачность — малооблачная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 21 августа, столичный регион накроет пик жары недели — днем термометры будут подниматься до +33°, ночью воздух останется теплым — до +19°. Облачность малооблачная, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 22 августа, жара удержится на отметке +33° днем, а ночью будет заметно теплее, чем накануне, — до +22°. Синоптики снова предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 23 августа, воздух немного охладится — до +29° днем и +19° ночью, облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 24 августа, температура днем поднимется до +31°, ночью — до +20°, облачность малооблачная, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 25 августа, неделя завершится заметным похолоданием: днем до +25°, ночью — до +20°, облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 21 августа, с дневной температурой до +33°, а самым прохладным — среда, 19 августа, когда днем будет лишь +23°. Перепад температур за неделю составляет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 21 августа, субботу, 22 августа, и понедельник, 24 августа.

В жаркие дни, когда воздух прогреется до +31...+33°, врачи советуют пить больше воды, планировать дела на утро или вечер и избегать прямого солнца в обед. В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А учитывая перепад температур в 10° в течение недели, утром и вечером лучше одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

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