Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 18 по 24 серпня: за даними Українського гідрометцентру, стовпчики термометрів підніматимуться до +32°, а найпрохолодніше вдень буде +22°.

нова програма підтримки для сімей з дітьми ВПО стартує у Київській області цього тижня, а синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів підніматимуться до +32°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 18 по 24 серпня денна температура у Київській області коливатиметься від +22° до +32°.

У вівторок, 18 серпня, повітря прогріється до +28°, а вночі охолодиться до +18°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 19 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +22° вдень і +14° вночі. Хмарність очікується незначна, без опадів.

У четвер, 20 серпня, температура вдень утримається на позначці +28°, а вночі знизиться до +14°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 21 серпня, повітря прогріється до +30°, вночі — до +18°. Хмарність малохмарна, проте синоптики попереджають про можливі опади.

У суботу, 22 серпня, очікується найтепліший день тижня: удень до +32°, вночі — до +20°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 23 серпня, температура вдень становитиме +26°, вночі — +22°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 24 серпня, повітря прогріється до +26° вдень і +19° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 22 серпня, коли температура сягне +32°, а найпрохолоднішим — середа, 19 серпня, з денними +22°. Перепад температур упродовж тижня становить 10°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 18 серпня, та п’ятницю, 21 серпня.

У спекотні дні, коли температура сягатиме +28° і вище, варто пити більше води, планувати фізичні навантаження та справи на вулиці на ранкові чи вечірні години, а також не забувати про захист від сонця. У дні з можливими опадами — у вівторок і п’ятницю — стане в пригоді парасоля, а водіям варто бути обережнішими на дорозі.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для впо в київській області: де можуть дійсно підтримати.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у київській області: ціни поповзли вгору.

Як повідомляла Politeka, безкоштовні продукти для впо в київській області: коли і як зареєструватися на нову видачу.