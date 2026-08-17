Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 18 по 24 августа: по данным Украинского гидрометцентра, столбики термометров будут подниматься до +32°, а самая прохладная погода днем будет +22°.

новая программа поддержки для семей с детьми ВПЛ стартует в Киевской области на этой неделе, а синоптики прогнозируют, что столбики термометров будут подниматься до +32°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 18 по 24 августа дневная температура в Киевской области будет колебаться от +22° до +32°.

Во вторник, 18 августа, воздух прогреется до +28°, а ночью охладится до +18°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 19 августа, столбики термометров опустятся до +22° днем и +14° ночью. Облачность ожидается незначительная, без осадков.

В четверг, 20 августа, температура днем удержится на отметке +28°, а ночью снизится до +14°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 21 августа, воздух прогреется до +30°, ночью — до +18°. Облачность малооблачная, однако синоптики предупреждают о возможных осадках.

В субботу, 22 августа, ожидается самый теплый день недели: днем до +32°, ночью — до +20°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, температура днем составит +26°, ночью — +22°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 24 августа, воздух прогреется до +26° днем и +19° ночью. Облачность переменная, без осадков.

Самым теплым днем недели станет суббота, 22 августа, когда температура достигнет +32°, а самым прохладным — среда, 19 августа, с дневными +22°. Перепад температур в течение недели составляет 10°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 18 августа, и пятницу, 21 августа.

В жаркие дни, когда температура достигает +28° и выше, стоит пить больше воды, планировать физические нагрузки и дела на улице на утренние или вечерние часы, а также не забывать о защите от солнца. В дни с возможными осадками — во вторник и пятницу — понадобится зонт, а водителям стоит быть внимательнее на дороге.

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