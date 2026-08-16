Департамент соціального захисту населення Київської ОДА оголосив про запуск інкубаційної програми для команд, громадських організацій та соціальних підприємств, які створюють продукти й послуги для родин переселенців.

Програми підтримки ВПО на Київщині продовжують розширюватися — цього разу Департамент соціального захисту населення Київської ОДА оголосив про запуск інкубаційної програми StartUp4Family: Kyiv region. Ініціатива спрямована на підтримку команд, громадських організацій та соціальних підприємств, які створюють важливі продукти й послуги для родин ВПО з дітьми у Києві та області.

Як повідомляє Proslav із посиланням на сайт Переяславської міськради, до участі запрошують ініціативи, що працюють із соціальними, освітніми, психологічними чи інтеграційними викликами. Учасники зможуть протестувати власну ідею, сформувати сталу бізнес-модель та отримати фінансування на реалізацію проєкту.

Які напрями в пріоритеті

Програма охоплює п'ять ключових напрямів. Перший — послуги догляду та підтримки для родин ВПО з дітьми. Другий — інклюзивні, реабілітаційні та психосоціальні сервіси. Третій — розвиток, профорієнтація та самореалізація підлітків і молоді. Четвертий напрям стосується інтеграції родин переселенців у життя місцевих громад. П'ятий — економічне відновлення та професійна самореалізація жінок ВПО з дітьми.

Що отримають відібрані команди

Відібрані команди пройдуть практичне навчання, отримають індивідуальний менторський супровід і працюватимуть над тестуванням власних рішень. Програма включає дві офлайн-сесії та підготовку до фінального захисту — Demo Day. Крім того, учасники отримають доступ до навчальних матеріалів протягом пів року та можливість залучити фінансову підтримку на реалізацію свого проєкту. Точну суму фінансування організатори оголосять додатково.

Дати, які варто знати

Прийом заявок триває з 1 по 31 серпня 2026 року. 20 серпня відбудеться відкритий інформаційний вебінар, де можна дізнатися деталі програми. Оцінювання та відбір команд заплановано на 1–7 вересня. Сама навчальна та менторська програма триватиме з 15 вересня до 15 грудня. Фінал — Demo Day та оголошення переможців — відбудеться 15 грудня.

Як подати заявку

Реєстрація на участь в інкубаційній програмі вже відкрита. Щоб долучитися, потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням. У ній необхідно вказати інформацію про команду, описати ідею проєкту та обґрунтувати її актуальність для родин переселенців із дітьми. Форма доступна до 31 серпня включно.

Програму впроваджує Український фонд «Благополуччя дітей» за експертної підтримки ГО SILab Ukraine у межах проєкту «Інтегрована допомога повного циклу для вразливих внутрішньо переміщених осіб в Україні». Ініціатива реалізується у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

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