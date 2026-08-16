У Полтаві вже майже два роки діє окреме Управління з питань ветеранської політики.

Допомога для пенсіонерів у Полтавській області — не єдина підтримка, на яку можуть розраховувати мешканці громади. У Полтаві вже майже два роки працює окреме Управління з питань ветеранської політики, куди військові, які повернулися з фронту, та їхні родини можуть звернутися по допомогу без багатогодинних черг і зайвої бюрократії.

Про те, як влаштована робота установи, розповів її керівник і сам ветеран Максим Вареник у коментарі для видання "Думка Полтавщини". Полтава була серед перших міст України, де зʼявилося відокремлене управління з питань ветеранської політики — його створили в листопаді 2024 року, а за кілька місяців до того, у червні, у місті відкрили Ветеранський центр.

До створення окремої структури питаннями ветеранів опікувався Департамент соціального захисту населення Полтавської міськради. Однак, за словами Вареника, там здебільшого розвʼязували питання людей старшого віку, малозабезпечених родин і ліквідаторів аварії на ЧАЕС, тож ветерани повномасштабної війни — переважно чоловіки 25–30 років, які втратили здоровʼя, інколи руку чи ногу, — почувалися там некомфортно.

"Вони чують: "Ага, ти — ветеран, бери оці документи, там збирай, прийдеш через день чи через місяць". Ветеран після цієї історії вже не повернеться до цього кабінету", — пояснює Максим Вареник. Саме тому в управлінні вирішили створити для військових окреме "вікно", де їх розуміють із півслова.

Нині установа працює одразу за двома ключовими напрямами: відділ патронації займається цивільно-військовим співробітництвом, нагородженням і фінансуванням, а відділ меморіалізації взаємодіє з родинами полеглих військових та тих, хто перебуває в полоні чи зник безвісти. Навантаження чимале — на розгляді у фахівців близько чотирьох тисяч звернень від ветеранів та їхніх родин.

Які послуги доступні ветеранам

У Ветеранському центрі можна отримати психологічну та юридичну допомогу: зокрема, фахівці підказують, як зібрати документи з військової частини, пройти військово-лікарську комісію чи оформити статус учасника бойових дій. Окремо працюють відновлювальні програми.

Серед них — каністерапія, тобто реабілітація за допомогою спеціально навчених собак, та іпотерапія — їзда на конях, яка дає психологічне розвантаження. "Хлопці гарно про неї відгукуються. Це дає їм можливість розслабитися, трохи розговорити їх", — каже Вареник. За його словами, один ветеран із травмою голови, який після кількох операцій перестав говорити й пересувається на кріслі колісному, після іпотерапії зміг вимовляти окремі речення.

До занять залучають і дітей військових: для них та дружин захисників у центрі проводять танці, аеробіку, майстер-класи з малювання та ліплення з глини. Дітей також безплатно возять до екопарку в Ковалівці, а діти полеглих військовослужбовців мають змогу безплатно відпочити в таборах Литви — наразі в управлінні розробляють ще й план екскурсії до Чехії.

До річниці відкриття центру започаткували нову традицію — вальс ветеранів. "Хлопці, як би їм тяжко не було на протезах, брали участь у тренуваннях", — пригадує керівник управління.

Як звернутися по допомогу

Звернутися до фахівців можна безпосередньо у Ветеранський центр у Полтаві. Команда підібрана так, що більшість працівників мають рідних на війні або самі проходили службу, тож розуміють запити без довгих пояснень.

"Немає такого: "У мене обід", двері зачинені — люди завжди на місцях, просто міняються. Двері мають бути постійно відчинені, щоб якщо ветеран прийшов — йому потрібно допомогти", — наголошує Максим Вареник.

В управлінні також працюють над меморіальними проєктами: облаштовують "Стіну надії" на честь полонених і зниклих безвісти — уже готові близько ста макетів, і стіну планують відкрити до жовтня, до Дня захисників і захисниць України. У перспективі хочуть започаткувати фінансове нагородження Героїв України, зареєстрованих у Полтавській громаді, та нагороди для мам полеглих військових.

Окремо управління розвиває патріотичне виховання: з минулого року знімають ролики про загиблих Героїв України, які вже показували в кінотеатрі "Міромакс", а наступні планують запустити на всіх екранах міста та в навчальних закладах.

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