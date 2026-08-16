Мережа 5G у Києві встановила новий рекорд швидкості — понад 2 Гбіт/с. Тестовий сигнал п'ятого покоління вже працює в усіх десяти районах столиці.

Мобільний зв'язок у Києві нещодавно подорожчав, а тепер столиця поставила ще один рекорд — за швидкістю мобільного інтернету. У тестовій мережі 5G смартфони вже ловлять понад 2 Гбіт/с, і це новий максимум для Києва, який ще зовсім недавно фіксували на значно скромнішій позначці.

Про оновлений показник повідомляє видання «Економічні новини». Йдеться про відкрите тестування мережі п'ятого покоління, яке оператор Vodafone запустив у столиці 22 липня 2026 року. Саме в цій мережі швидкість передачі даних пробила позначку в 2 Гбіт/с — тоді як на старті пілотного проєкту піковий показник тримався біля цієї межі, але не перетинав її.

Перші підсумки тестування опублікували наприкінці липня. Лише за першу добу роботи 5G у ній зареєструвалися 135 тисяч унікальних користувачів, а сукупний обсяг завантаженого трафіку перевищив 25 терабайт. Середня швидкість під навантаженням тоді становила 600 Мбіт/с — у рази вище за показники звичайного 4G-з'єднання.

Які райони Києва вже мають 5G

Тестовий сигнал п'ятого покоління працює в усіх десяти адміністративних районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському. Мережу розгорнули на обладнанні європейського виробника Nokia.

Запуск 5G у Києві 22 липня відбувся синхронно в трьох операторів — "Київстар", Vodafone та lifecell одночасно відкрили доступ до нової технології. Найпомітніший стрибок швидкості припав на мережу Vodafone, і саме він тепер фігурує як новий рекорд столиці.

Що робити, якщо смартфон досі не бачить 5G

Використання 5G не потребує зміни тарифного плану чи підключення платних послуг — трафік тарифікується так само, як у мережах 4G/LTE. Щоб перевірити готовність SIM-картки до роботи в мережі нового покоління, абоненти Vodafone можуть набрати USSD-запит *222#. Для прийому сигналу смартфон має підтримувати відповідний частотний діапазон.

Показник у понад 2 Гбіт/с означає, що фільм обсягом у кілька гігабайт завантажується за лічені секунди. На практиці такі значення розвантажують перевантажені 4G-мережі в місцях найбільшої щільності користувачів — на вокзалах, у торгових центрах і бізнес-центрах.

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