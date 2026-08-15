У Криворізькій громаді за сім місяців 2026 року переселенцям і військовим виплатили 349 840 гривень допомоги. Гроші отримали 27 місцевих жителів, які звернулися до сільської військової адміністрації.

Майже 350 тисяч гривень допомоги виплатили переселенцям та військовим у Криворізькій сільській громаді за сім місяців 2026 року. Загалом гроші отримали 27 місцевих жителів, які звернулися до військової адміністрації.

Точні дані про бюджетні витрати надало Вільне Радіо у Криворізькій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит. Підтверджена сума становить 349 840 гривень, однак у відомстві не розписали, скільки з цих коштів пішло переселенцям, а скільки — захисникам і захисницям.

Допомогу надають за затвердженими програмами підтримки на 2026 рік. У місцевому бюджеті на внутрішньо переміщених осіб заклали 215 тисяч гривень, на військових — 1,9 мільйона гривень. Ще 2,7 мільйона гривень передбачили за програмою «Милосердя в дії», з якої фінансують соціальну підтримку різних категорій жителів громади.

Разом на всі програми підтримки на 2026 рік заплановано 4,8 мільйона гривень. Тобто за сім місяців із цієї суми використали менш як один відсоток — саме ті 349 840 гривень, які отримали 27 жителів.

Як отримати грошову допомогу

По допомогу та з інших питань жителям радять звертатися до Криворізької сільської військової адміністрації. Заявку й документи можна надіслати на електронну пошту адміністрації або зателефонувати на гарячу лінію.

Контактний номер гарячої лінії — (099) 186-82-45. Кошти на підтримку ВПО та військових і надалі залишаються в бюджеті громади, тож податися можна протягом усього 2026 року.