В Криворожской громаде за семь месяцев 2026 года переселенцам и военным выплатили 349 840 гривен помощи. Деньги получили 27 местных жителей, обратившихся в сельскую военную администрацию.

Почти 350 тысяч гривен помощи выплатили переселенцам и военным в Криворожской сельской громаде за семь месяцев 2026 года. Всего деньги получили 27 местных жителей, обратившихся в военную администрацию.

Точные данные о бюджетных расходах предоставило Свободное Радио в Криворожской военной администрации в ответ на информационный запрос. Подтвержденная сумма составляет 349 840 гривен, однако в ведомстве не расписали, сколько из этих средств пошло переселенцам, а сколько — защитникам и защитницам.

Помощь оказывают по утвержденным программам поддержки на 2026 год. В местном бюджете на внутренне перемещенных лиц заложили 215 тысяч гривен, на военных — 1,9 миллиона гривен. Еще 2,7 миллиона гривен предусмотрели по программе «Милосердие в действии», из которой финансируют социальную поддержку разных категорий жителей громады.

Вместе на все программы поддержки на 2026 год запланировано 4,8 миллиона гривен. То есть за семь месяцев из этой суммы использовали менее одного процента — именно те 349 840 гривен, которые получили 27 жителей.

Как получить денежную помощь

За помощью и по другим вопросам жителям советуют обращаться в Криворожскую сельскую военную администрацию. Заявку и документы можно отправить на электронную почту администрации или позвонить на горячую линию.

Контактный номер горячей линии — (099) 186-82-45. Средства на поддержку ВПЛ и военных и в дальнейшем остаются в бюджете громады, поэтому податься можно в течение всего 2026 года.