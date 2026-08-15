Национальный банк ослабил валютные ограничения, и государственный Ощадбанк уже применяет новые лимиты. Рассказываем, какие суммы теперь доступны для покупки валюты, снятия наличных и расчетов за границей.

Лимиты на переводы с карты на карту — не единственное, что изменилось для украинцев в августе. Государственный Ощадбанк начал применять новые правила валютных операций после того, как Национальный банк существенно ослабил ограничения. Как сообщает Новини.LIVE, лимит на покупку безналичной валюты вырос в четыре раза, а на снятие наличных и расчеты за границей с гривневых счетов — вдвое.

В Нацбанке пояснили, что главная цель изменений — поддержать украинцев, вынужденно находящихся за границей, и расширить возможности для тех, кто остается дома. Пакет валютной либерализации также содержит изменения для бизнеса и финансового сектора.

Какие лимиты теперь действуют в Ощадбанке

Нацбанк уточнил: речь идет именно о смягчении, а не об отмене ограничений военного положения. Поэтому для каждой операции лимиты разные — они зависят от инструмента, периода и предельной суммы. Вот полный перечень, который теперь применяет государственный банк:

до 200 000 грн в месяц — покупка иностранной валюты в безналичной форме;

до 200 000 грн в день — снятие наличной валюты с валютных счетов в Украине и за границей;

до 200 000 грн — расчеты за границей гривневыми картами;

до 200 000 грн ежемесячно — переводы в иностранной валюте со счета на счет, в том числе SWIFT;

до 500 000 грн в месяц — расчеты за аренду жилья за границей;

до 140 000 грн ежемесячно — снятие наличных за границей с корпоративных платежных карт;

до 400 000 грн в месяц — расчеты за границей корпоративными картами, открытыми в национальной валюте.

Что делать, чтобы банк не заблокировал платеж

Поскольку лимиты отличаются в зависимости от операции, перед валютным переводом или оплатой стоит проверять предельную сумму. Если операция не будет соответствовать установленным правилам, банк может ее заблокировать. Проще всего проверить актуальные лимиты в приложении «Мобильный Ощад» или в отделении перед тем, как переводить крупную сумму за границу.

В банке подтвердили, что клиенты Ощадбанка уже могут воспользоваться обновлениями. Самый большой лимит — 500 000 грн в месяц — касается расчетов за аренду жилья за границей, что особенно актуально для украинцев, находящихся в других странах.

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