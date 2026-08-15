Закарпатская ОВА работает над переходом от временного размещения переселенцев к долгосрочным жилищным решениям. На учете в области — почти 125 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Поддержка переселенцев в Закарпатской области выходит на новый уровень — власти региона работают над переходом от временных убежищ к полноценному долгосрочному жилью для внутренне перемещенных лиц. На учете в области сейчас находится почти 125 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Как сообщает Закарпатская областная государственная администрация, только за первые семь месяцев 2026 года в регионе зарегистрировались 6 953 новых переселенца. По словам директора департамента социальной защиты населения ОВА Ольги Травиной, всего в области официально находится 124 929 ВПЛ.

Что переселенцы имеют сейчас

На сегодняшний день в Закарпатской области действуют 105 мест временного проживания. В них проживают 4 020 внутренне перемещенных лиц. Такой формат, по замыслу властей, не должен становиться постоянным — люди должны получить полноценное жилье, а не годами оставаться во временных убежищах.

Этот вопрос стал центральным во время регионального диалога, который состоялся во Львове. К обсуждению присоединились представители государственных органов, международных гуманитарных организаций и общественного сектора. Закарпатская делегация представила актуальные потребности переселенцев и планы по жилищным решениям.

Какое жилье планируют предоставить ВПЛ

Ключевое направление работы — постепенная оптимизация сети мест временного проживания и развитие альтернативных форматов: социального жилья и арендного фонда. Это означает, что переселенцы смогут рассчитывать не только на койку в общежитии или модульном городке, но и на отдельное помещение с базовыми удобствами.

Во время встречи также обсуждали ремонт и доступность имеющихся помещений. Речь шла о потребностях маломобильных людей — пандусы, широкие дверные проемы, санузлы с поручнями. Отдельно подняли вопрос усиления координации между государственными структурами, территориальными общинами и международными партнерами для привлечения финансирования на жилищные проекты.

Как переселенцу получить жилье в Закарпатской области

Сейчас в области работает несколько механизмов. Для получения места во временном убежище необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения Закарпатской ОВА или в местный совет по месту фактического пребывания. При себе нужно иметь справку ВПЛ, паспорт и идентификационный код.

Что касается долгосрочных программ — детальные условия социального и арендного жилья сейчас прорабатываются. В Закарпатской ОВА обещают обнародовать механизмы подачи заявок сразу после утверждения соответствующих программ. Следить за обновлениями можно на официальном сайте администрации.